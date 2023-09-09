Дженсон Баттон: «Мне было бы страшнее выступать с Ферстаппеном в одинаковых машинах, чем с Хэмилтоном»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Дженсон Баттон сравнил напарников Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Баттон, выступавший с Хэмилтоном за «Макларен», согласился, что партнеры Льюиса сильнее, однако признался, что его пугает адаптируемость Ферстаппена к болидам Эдриана Ньюи.

«Я считаю, что у Льюиса были очень трудные напарники, он гонялся с чемпионами мира, а Макс – нет.

Лично мне было бы страшнее выступать с Максом в одинаковых машинах, поскольку болид спроектирован под его стиль или он умеет пилотировать машину, которую ему дает Эдриан Ньюи. Думаю, Эдриан Ньюи дает ему болид и говорит: «Это быстрейшая машина в мире. Если убрать прижимную силу спереди, она замедлится, но станет более простой в управлении».

И Макс такой: «Хорошо, мне придется пилотировать эту машину, и я должен быть настолько быстрым, насколько это возможно». В этом он очень хорош. Думаю, у многих пилотов есть проблемы с таким.

На мой взгляд, напарники у Льюиса были труднее, но в то же время я не хотел бы сражаться с Максом», – сообщил чемпион «Формулы-1» 2009 года.

Помимо гонщиков «Мерседеса» и «Ред Булл» Баттон относит к группе сильнейших еще одного экс-напарника Фернандо Алонсо из «Астон Мартин»:

«Все они являются невероятными гонщиками, лучшими в мире и даже одними из лучших, что мы когда-либо видели в «Ф-1». Жаль, что мы не наблюдаем больше борьбы в группе лидеров между Максом, Льюисом и Фернандо. Эти три пилота выделяются, я считаю.

Но «Ф-1» утроена иначе. Это гонка технологий, и «Ред Булл», надо отдать команде должное, прямо сейчас проявляет себя лучше других».

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Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»

5 комментариев

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ffmp
Ответ Сергей Евсеев
Льюис: говорит о сильных напарниках, которые были к него и которых не было у Макса. Напарники: говорят, что им было бы тяжелее с Максом, чем с Льюисом.
Если бы ты прочитал новость дальше заголовка, то понял бы почему он сказал так
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Jan Vorontsov
Ответ ffmp
Если бы ты прочитал новость дальше заголовка, то понял бы почему он сказал так
Дальше заголовка Баттон говорит, что Ферстаппен хорош в управлении максимально быстрой за счёт усложнения управления машиной, а "у многих пилотов проблемы с таким". Фактически, он ставит Ферстаппена выше.
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Сергей Евсеев
Льюис: говорит о сильных напарниках, которые были к него и которых не было у Макса.

Напарники: говорят, что им было бы тяжелее с Максом, чем с Льюисом.
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MinkoffS
Ответ Paninaro
Да ладно, Дженсон. Дэн с этим справлялся и ты бы справился. Возможно не в РБ, а, например, в Маке - то точно. В Маке выходцы из РБ особенно неважно едут. Даже победители тапка.
Дэн справлялся. Но это было пять лет назад. За эти пять лет Макс очень сильно изменился. Стал опытнее, что естественно, стал значительно более спокойным и рассудительным. Как человек остался говнюком, но как гонщик сильно вырос.
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