Дженсон Баттон: «Мне было бы страшнее выступать с Ферстаппеном в одинаковых машинах, чем с Хэмилтоном»

Дженсон Баттон сравнил напарников Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Баттон, выступавший с Хэмилтоном за « », согласился, что партнеры Льюиса сильнее, однако признался, что его пугает адаптируемость Ферстаппена к болидам .

«Я считаю, что у Льюиса были очень трудные напарники, он гонялся с чемпионами мира, а Макс – нет.

Лично мне было бы страшнее выступать с Максом в одинаковых машинах, поскольку болид спроектирован под его стиль или он умеет пилотировать машину, которую ему дает Эдриан Ньюи. Думаю, Эдриан Ньюи дает ему болид и говорит: «Это быстрейшая машина в мире. Если убрать прижимную силу спереди, она замедлится, но станет более простой в управлении».

И Макс такой: «Хорошо, мне придется пилотировать эту машину, и я должен быть настолько быстрым, насколько это возможно». В этом он очень хорош. Думаю, у многих пилотов есть проблемы с таким.

На мой взгляд, напарники у Льюиса были труднее, но в то же время я не хотел бы сражаться с Максом», – сообщил чемпион «Формулы-1» 2009 года.

Помимо гонщиков « » и «Ред Булл» относит к группе сильнейших еще одного экс-напарника Фернандо Алонсо из «Астон Мартин»:

«Все они являются невероятными гонщиками, лучшими в мире и даже одними из лучших, что мы когда-либо видели в «Ф-1». Жаль, что мы не наблюдаем больше борьбы в группе лидеров между Максом, Льюисом и Фернандо. Эти три пилота выделяются, я считаю.

Но «Ф-1» утроена иначе. Это гонка технологий, и « », надо отдать команде должное, прямо сейчас проявляет себя лучше других».

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