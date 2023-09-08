Гельмут Марко официально извинился за высказывание о Пересе: «Мы не можем позволять себе обобщения по национальному и расовому признаку»

Советник « » Гельмут Марко принес извинения за некорректные высказывания, который позволил себе в адрес .

Слова Марко о том, что проблемы Переса могут быть как-то связаны с его национальностью вызвали острую критику среди журналистов и болельщиков в соцсетях.

«По поводу моего высказывания, прозвучавшего в эфире 4 сентября – я хотел бы принести извинения за свое оскорбительное высказывание. И хотел бы четко дать понять, что не можем позволять себе обобщения в адрес людей по национальному или расовому признаку.

В данном случае я лишь пытался донести мысль о том, что в этом году Чеко выступает неровно, но с моей стороны было неправильно как-то связывать это с культурным наследием», – рассказал Марко.

Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»