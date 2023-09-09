Гран-при Мехико поддержал Переса после «неуместных» высказываний Марко: «Призываем выстроить более уважительное сообщество в «Ф-1»

Гран-при Мехико выпустил заявление после слов о

Советник « » заявил, что гонщик менее сосредоточен в сравнении с Максом Ферстаппеном и Себастьяном Феттелем, поскольку является «южноамериканцем» (на самом деле Перес является мексиканцем и представителем Северной Америки). Позже Марко принес извинения и признал, что обобщения по национальному или расовому признаку недопустимы.

«Гран-при Мехико выражает поддержку гонщику Серхио «Чеко» Пересу. Неуместным комментариям нет места в обществе, в том числе в спорте.

Важно принять меры для предотвращения подобного и извинений в случае необходимости. Мы призываем всех выстроить более уважительное и сплоченное сообщество в «Формуле-1» и поощрять здоровое соперничество как на трассе, так и за ее пределами», – говорится в сообщении.

Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»

Гельмут Марко официально извинился за высказывание о Пересе: «Мы не можем позволять себе обобщения по национальному и расовому признаку»