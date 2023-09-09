Гран-при Мехико поддержал Переса после «неуместных» высказываний Марко: «Призываем выстроить более уважительное сообщество в «Ф-1»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Гран-при Мексики дискриминация Авто

Гран-при Мехико выпустил заявление после слов Гельмута Марко о Серхио Пересе

Советник «Ред Булл» заявил, что гонщик менее сосредоточен в сравнении с Максом Ферстаппеном и Себастьяном Феттелем, поскольку является «южноамериканцем» (на самом деле Перес является мексиканцем и представителем Северной Америки). Позже Марко принес извинения и признал, что обобщения по национальному или расовому признаку недопустимы.

«Гран-при Мехико выражает поддержку гонщику Серхио «Чеко» Пересу. Неуместным комментариям нет места в обществе, в том числе в спорте.

Важно принять меры для предотвращения подобного и извинений в случае необходимости. Мы призываем всех выстроить более уважительное и сплоченное сообщество в «Формуле-1» и поощрять здоровое соперничество как на трассе, так и за ее пределами», – говорится в сообщении.

Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»

Гельмут Марко официально извинился за высказывание о Пересе: «Мы не можем позволять себе обобщения по национальному и расовому признаку»

3 комментария

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V3ttel
Марко пора отправить на пенсию. Работая в окружении дедов могу сказать, что они все уже странные на голову, кто старше 60)
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sir_shir
Хаха, неуместным высказываниям нет места в спорте! Да в этом самом спорте кроме политики больше ничего нет уже, целые сборные отстраняют, спортсмены страдают, а эти политические мадамы на поводках ещё и думают, что правы!)
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Дмитрий Дудников
Кто помнит, у Хэма были проблемы, когда он, на огромную аудиторию, призвал арестовать полицейских? Или только оскорблять нельзя? А призывать ограничить свободу - можно. Или те полицейские - не люди? То все подрываются - как один, а то - дружно молчат. Какое-то двуличие прослеживается.
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