MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл спринт, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу в спринте на Гран-при Сан-Марино MotoGP с поула.

Марко Беццеки из «ВР46» и представитель заводской «Дукати» Франческо Баньяя попали в топ-3, выступающий по уайлд-кард за «КТМ» Дани Педроса занял четвертое место.

Благодаря успеху Мартин слегка сократил отставание от лидирующего в личном зачете Баньяи, Беццекки оторвался от пилота «КТМ» Брэда Биндера.

Гран-при Сан-Марино

Мизано

9 сентября 2023 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 13 кругов

2. Марко Беццекки («ВР46») +1,445

3. Франческо Баньяя («Дукати») +4,582

4. Дани Педроса («КТМ») +4,772

5. Брэд Биндер («КТМ») +4,931

6. Маверик Виньялес («Априлия») +6,062

7. Лука Марини («ВР46») +6,519

8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +7,893

9. Алекс Маркес («Грезини») +9,264

10. Марк Маркес («Хонда») +11,318

11. Рауль Фернандес («РНФ») +13,365

12. Мигел Оливейра («РНФ») +13,788

13. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +14,154

14. Фабио Куартараро («Ямаха») +14,243

15. Пол Эспаргаро («Гасгас») +14,451

16. Франко Морбиделли («Ямаха») +16,749

17. Джек Миллер («КТМ») +17,421

18. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +18,133

19. Аугусто Фернандес («Гасгас») +20,403

20. Штефан Брадль («Хонда») +20,672

21. Микеле Пирро («Дукати») +21,454

22. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +21,962

23. Хоан Мир («Хонда») +33,100

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 267 очков

2. Хорхе Мартин – 222

3. Марко Беццекки – 198

4. Брэд Биндер – 171

5. Алеш Эспаргаро – 156

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й

MotoGP. Марк Маркес «крайне близок» к переходу в «Грезини» к Алексу Маркесу (As)