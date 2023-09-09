MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл спринт, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й

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Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу в спринте на Гран-при Сан-Марино MotoGP с поула.

Марко Беццеки из «ВР46» и представитель заводской «Дукати» Франческо Баньяя попали в топ-3, выступающий по уайлд-кард за «КТМ» Дани Педроса занял четвертое место.

Благодаря успеху Мартин слегка сократил отставание от лидирующего в личном зачете Баньяи, Беццекки оторвался от пилота «КТМ» Брэда Биндера.

Гран-при Сан-Марино
Мизано
9 сентября 2023 года
Спринт
 
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 13 кругов
2. Марко Беццекки («ВР46») +1,445
3. Франческо Баньяя («Дукати») +4,582
4. Дани Педроса («КТМ») +4,772
5. Брэд Биндер («КТМ») +4,931
6. Маверик Виньялес («Априлия») +6,062
7. Лука Марини («ВР46») +6,519
8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +7,893
9. Алекс Маркес («Грезини») +9,264
10. Марк Маркес («Хонда») +11,318
11. Рауль Фернандес («РНФ») +13,365
12. Мигел Оливейра («РНФ») +13,788
13. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +14,154
14. Фабио Куартараро («Ямаха») +14,243
15. Пол Эспаргаро («Гасгас») +14,451
16. Франко Морбиделли («Ямаха») +16,749
17. Джек Миллер («КТМ») +17,421
18. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +18,133
19. Аугусто Фернандес («Гасгас») +20,403
20. Штефан Брадль («Хонда») +20,672
21. Микеле Пирро («Дукати») +21,454
22. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +21,962
23. Хоан Мир («Хонда») +33,100
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 267 очков
2. Хорхе Мартин – 222
3. Марко Беццекки – 198
4. Брэд Биндер – 171
5. Алеш Эспаргаро – 156
 

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й

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