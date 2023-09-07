MotoGP. Марк Маркес «крайне близок» к переходу в «Грезини» к Алексу Маркесу (As)

Теги возможные переходы Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Грезини Марк Маркес Алекс Маркес Авто

Легенда «Хонды» Марк Маркес близок к уходу из команды.

Как сообщает As, испанец должен провести следующий сезон MotoGP на байке «Дукати» в команде «Грезини», его напарником станет младший брат Алекс Маркес.

Алекс чувствует себя за рулем «Дукати» куда комфортнее, чем Марк за рулем непредсказуемой «Хонды»: он набрал 102 очка в нынешнем сезоне против 22 у брата. Более того, Маркес-старший пропустил ряд Гран-при после падений и смог доехать до финиша лишь в двух последних воскресных гонках.

По информации испанского издания, сделка «крайне близка к тому, чтобы стать реальностью, не хватает завершающих штрихов».

Марк – шестикратный чемпион премьер-класса, все шесть титулов завоеваны в составе «Хонды».

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3 комментария

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Кирилл Конопельченко
Ну если в заводскую Дукати то было бы круто.
А так нет смысла переходить в команду где даже отдаленно не будет маячить чемпионство. Таким методом и из хонды может получиться отличный байк. Хонда точно знает как строить чемпионские байки….только сильно направление потеряла.
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Luca di Montezemolo
Слышал такой слух, но пока выглядит как слух, и дукати будет не довольна, если клиент опередит завод.
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Волька-ибн-Алёша
Ответ Кирилл Конопельченко
Ну если в заводскую Дукати то было бы круто. А так нет смысла переходить в команду где даже отдаленно не будет маячить чемпионство. Таким методом и из хонды может получиться отличный байк. Хонда точно знает как строить чемпионские байки….только сильно направление потеряла.
В основную Дукати его не возьмут,он ненавистен итальянцам,слишком много выёживался в своё время
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