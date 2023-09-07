MotoGP. Марк Маркес «крайне близок» к переходу в «Грезини» к Алексу Маркесу (As)

Легенда «Хонды» Марк Маркес близок к уходу из команды.

Как сообщает As, испанец должен провести следующий сезон MotoGP на байке « » в команде «Грезини», его напарником станет младший брат Алекс Маркес.

Алекс чувствует себя за рулем «Дукати» куда комфортнее, чем Марк за рулем непредсказуемой «Хонды»: он набрал 102 очка в нынешнем сезоне против 22 у брата. Более того, Маркес-старший пропустил ряд Гран-при после падений и смог доехать до финиша лишь в двух последних воскресных гонках.

По информации испанского издания, сделка «крайне близка к тому, чтобы стать реальностью, не хватает завершающих штрихов».

Марк – шестикратный чемпион премьер-класса, все шесть титулов завоеваны в составе «Хонды».

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