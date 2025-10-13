Даниил Квят о последней гонке «Ламборгини»: «Отдал все этому проекту»
Квят попрощался с «Ламборгини».
Даниил Квят стал четвертым в заключительной гонке IMSA сезона-2025. «Ламборгини» в прошлом году покинула WEC, а теперь приостанавливает участие в американской серии.
«Четвертое место на «Малом Ле-Мане». Хороший последний танец для SC63!
Я отдал все этому проекту – жаль, что все завершается, когда ситуация начала улучшаться. С нетерпением жду будущего!
Спасибо моим напарникам Эдоардо Мортаре и Ромену Грожану за прекрасно проведенную гонку. A bientôt (До скорого – Спортс’’)!» – написал Квят.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Даниила Квята
