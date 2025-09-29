  • Спортс
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет 18-й этап 76-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Сингапура.

Расписание трансляций, даты и время московское

Пятница, 3 октября

  • 1-я практика: 12:30 – 13:30

  • 2-я практика: 16:00 – 17:00

Суббота, 4 октября

  • 3-я практика: 12:30 – 13:30

  • Квалификация: 16:00 – 17:00

Воскресенье, 5 октября

  • Гонка: 15:00

Где смотреть Гран-при Сингапура-2025?

У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

Одним из полулегальных вариантов просмотра будет подписка на любой сервис IPTV, транслирующий британский телеканал Sky Sports F1, который предлагает самый широкий охват гоночного уик-энда – в течение всех дней Гран-при ведущие эксперты из числа бывших гонщиков «Ф-1» будут делиться инсайдами и профессиональными комментариями о происходящих событиях.

Гран-при также будут транслировать следующие телеканалы: FOX Sports (в Азии, Латинской Америке и США), Sky (в Италии и Германии), RTL (в Германии), ORF (в Австрии), Globo TV (в Бразилии), CCTV (в Китае), Setanta Sports (в странах Евразии), Fuji Television (в Японии), Ziggo (в Нидерландах), Viasat (в странах Северной Европы), Movistar (в Испании), ESPN (в США) и многие другие.

Опубликовал: Михаил Ширяев
