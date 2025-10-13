  • Спортс
1

На Гран-при США может быть второй раз подряд в этом сезоне быть объявлена тепловая угроза (RN365)

На Гран-при США может быть объявлена тепловая угроза.

Предстоящий гоночный уик-энд в Остине пройдет в очень жаркую погоду. По прогнозу, в пятницу и воскресенье температура воздуха в Остине поднимется до отметки в 33 градуса.

Тепловая угроза была ранее объявлена перед началом гоночного уик-энда в Сингапуре, где температура воздуха была 31 градус.

При объявлении тепловой угрозы все команды обязаны использовать специальные охлаждающие жилеты и оборудование для обеспечения их работы. В том случае, если гонщик откажется от использования жилета, в его болид все равно будет установлено все оборудование, а также добавлен балласт, по своей массе эквивалентный массе жилета.

По информации RacingNews365, если температура действительно окажется настолько высокой, в ФИА почти наверняка активируют режим тепловой угрозы.

В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
