Фернандо Алонсо: «Когда гонщики говорят, что могут «построить» команду вокруг себя, на самом деле это не так»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о вкладе гонщиков в успехи команды и их личные достижения.

Алонсо считает, что разговоры о строительстве гонщиком команды вокруг себя сильно преувеличены, и на самом деле основной  причиной успеха являются технические возможности команды.

«Когда Хэмилтон перешел в «Мерседес», сам он ничего не построил для того, чтобы стать чемпионом. Дело было в новом регламенте (переходе на гибридные двигатели) – это все изменило и придало «Мерседесу» импульс.

Я думаю, то же самое сейчас происходит и с Максом. Он перешел в «Торо Россо» (теперь «Альфа Таури»), потом в «Ред Булл», но Хэмилтон продолжал все выигрывать. И «Ред Булл» стал командой-победителем не благодаря Максу. Просто в 2021 году поменялся технический регламент, после чего Макс стал все выигрывать.

Когда мы (гонщики) говорим, что можем «построить» команду вокруг себя, на самом деле это совсем не так. Я этого не понимаю. «Формула-1» – это спорт, в котором все решает технический регламент, технические решения, конструкторские идеи. Это намного важнее чьего-то личного вклада или того, как выступает гонщик», – рассказал Алонсо.

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?

28 комментариев

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The Stig
Расселл на ГП Сахира 2020 сел в Мерс и начал всех нагибать. Это было прямо на глазах у текущего поколения. Если люди не хотят понимать очевидного на фактах, то какие слова их переубедят?
+28
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Scorpio
Ответ Сергей Евсеев
Алонсо забыл, что Макс начал побеждать еще до смены регламента.
последний сезон перед сменой регламента благодаря развитию болида с неограниченным бюджетом?

не говоря уже о том, что регламент был продлен, то есть без этого в эпоху гибридов Мерсы могли остаться непобежденными
+16
-3
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Рнпрл Аари
Может я ошибаюсь, но что то не помню чтобы Макс или Хэм говорили что построили команду вокруг себя. То что в Ф1 решает болид это очевидно любому, но и пилоты могут создавать разницу на равной технике.
+9
-2
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Alex Sin
Выдал базу.
+6
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Scorpio
Ответ Ascari
Деклер сильно сдал после директив в техрегламент введённых из-за нытья меринов. По факту все просели кроме РБ и началась эра РБ
нет
после директивы просто отрыв РБ стал слишком заметен, а так феррари сливали и до директивы, они проиграли гонку обновлений
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Матвей1973
Хи хи... сразу по обоим прошёлся!
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Ascari
Ответ mclaren-honda
гонщики в принципе не могут сказать что "построили" команду под себя, это неэтично как минимум
Джек Брэбэм с вами не согласится))
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Ocelot
Ответ Сергей Евсеев
Алонсо забыл, что Макс начал побеждать еще до смены регламента.
в ф1 это были единичные всплески, как у Феррари - в какой то момент команда может быть очень хороша и может показаться что вот она, чемпионская команда - но потом или команда проседает или конкуренты выходят на свой привычный уровень и все разваливается
как у Феррари в начале прошлого сезона когда Леклер после первых ГП вез Ферстаппену чуть ли не 40 очков, но что потом случилось все знают
подобное было и с РБ и Максом в их борьбе с Мерседесом когда Вольф и компания всех нагибали
+2
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Орбит Орбит
Ответ PoweredByRenault
А кто говорит, что Шумахер строит болиды? Шумахер как раз, утащив за собой главных гениев из Бенеттона, построил команду вокруг него. Есть разница между "построить болид" и "построить команду". Так что в некотором роде про него как раз можно сказать, что он выстроил команду вокруг себя. Также можно вспомнить противостояние Сенны и Проста в МакЛарене. Хонда откровенно работала в интересах Сенны - она опрокинула Вильямс и Лотус именно из-за Сенны, а команда МакЛарен поделилась пополам между двумя гонщиками.
да, но это не значит, что он может строить сильные команды. нет Биона и Брауна. вот ушли они в закат, что построит Шумахер? сам ничего. просто тогда они дружили и он перетащил их с собой. там заслуги чуть меньше чем думают многие.
фанаты до того договариваются, что Шумахер привозя пицу сотрудникам способен из любого сделать конкурента Ньюи)
ну ладно Шумахер, а Феттель с Льюисом что настроили?)
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Ascari
Ответ Scorpio
нет после директивы просто отрыв РБ стал слишком заметен, а так феррари сливали и до директивы, они проиграли гонку обновлений
Не только, феры сливали по тактике и по надёжности.
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ЭЮЯ
Ответ Рнпрл Аари
Может я ошибаюсь, но что то не помню чтобы Макс или Хэм говорили что построили команду вокруг себя. То что в Ф1 решает болид это очевидно любому, но и пилоты могут создавать разницу на равной технике.
Я так понимаю, классической считается история с Шумахером, ведь вместе с ним в команду пришли такие асы как Росс и Рори, с которыми он побеждал в Беннетоне, также ему нужна была поддержка шинников из Бриджстоуна, нужен был такой руководитель, как Жан Тодт. И только тогда, и вовсе не сразу, а на пятый сезон, Шумахер получил в свое распоряжение машину, способную брать титулы. Безусловно, фигура такого калибра как Шумахер, ведёт команду вперёд, но например, Фрэнк в те же годы считал, что техника важнее, и главное, что нужно сделать, это предоставить её пилотам. А кто будет ей управлять, вопрос вторичный. Но это ведь работало далеко не всегда, верно? И в 86, и в 95, они вполне могли выиграть титул с другим составом пилотов.
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Brigande
Ответ ЭЮЯ
Я так понимаю, классической считается история с Шумахером, ведь вместе с ним в команду пришли такие асы как Росс и Рори, с которыми он побеждал в Беннетоне, также ему нужна была поддержка шинников из Бриджстоуна, нужен был такой руководитель, как Жан Тодт. И только тогда, и вовсе не сразу, а на пятый сезон, Шумахер получил в свое распоряжение машину, способную брать титулы. Безусловно, фигура такого калибра как Шумахер, ведёт команду вперёд, но например, Фрэнк в те же годы считал, что техника важнее, и главное, что нужно сделать, это предоставить её пилотам. А кто будет ей управлять, вопрос вторичный. Но это ведь работало далеко не всегда, верно? И в 86, и в 95, они вполне могли выиграть титул с другим составом пилотов.
Шумахер получил машину , способную брать титул не на 5й год , а на второй . Буквально каждый сезон , кроме его первого в Феррари , у него была техника позволяющая бороться не то что за подиумы и иногда победы , а именно что за чемпионат.
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ЭЮЯ
Ответ PoweredByRenault
Машину, способную брать титулы, Шумахер получил уже на второй год пребывания в Феррари. И на третий, и на четвертый. Другой вопрос, что личных титулов в 97-99 он не взял, и по какой причине
И по какой же?
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PoweredByRenault
Ответ Орбит Орбит
да, но это не значит, что он может строить сильные команды. нет Биона и Брауна. вот ушли они в закат, что построит Шумахер? сам ничего. просто тогда они дружили и он перетащил их с собой. там заслуги чуть меньше чем думают многие. фанаты до того договариваются, что Шумахер привозя пицу сотрудникам способен из любого сделать конкурента Ньюи) ну ладно Шумахер, а Феттель с Льюисом что настроили?)
Шумахер уже ничего не построит. Но это не отменяет того факта, что костяк Бенеттона пришел за Шумахером и вокруг него построилась команда, выигравшая 11 титулов. Кто из гонщиков еще может таким похвастать?
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PoweredByRenault
Ответ ЭЮЯ
Нет, в 97-99 у него как раз была машина, способная выигрывать гонки. И только в 2000 он получил машину, которая была лучшей в пелотоне. Речь об этом.
Машина, на которой гонщик сражается за чемпионский титул до последней гонки сезона - это по-вашему не "машина, способная брать титулы"? Когда разница в очках на старте последней гонки всего 1-4 балла, при том, что в 97 и 99 Феррари лидировала. Ну-ну.

Круто переобуваетесь на лету. Гонки тех сезонов Вы явно смотрели по итоговой таблице в Википедии
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Paninaro
Ответ Орбит Орбит
ой правда?) Макс парень честный, а вот Льюис говорил, что спал в аэротрубе))
Макс парень туповатый.
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ЭЮЯ
Ответ Brigande
Шумахер получил машину , способную брать титул не на 5й год , а на второй . Буквально каждый сезон , кроме его первого в Феррари , у него была техника позволяющая бороться не то что за подиумы и иногда победы , а именно что за чемпионат.
Нет, в 97-99 у него как раз была машина, способная выигрывать гонки. И только в 2000 он получил машину, которая была лучшей в пелотоне. Речь об этом.
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PoweredByRenault
Ответ ЭЮЯ
Я так понимаю, классической считается история с Шумахером, ведь вместе с ним в команду пришли такие асы как Росс и Рори, с которыми он побеждал в Беннетоне, также ему нужна была поддержка шинников из Бриджстоуна, нужен был такой руководитель, как Жан Тодт. И только тогда, и вовсе не сразу, а на пятый сезон, Шумахер получил в свое распоряжение машину, способную брать титулы. Безусловно, фигура такого калибра как Шумахер, ведёт команду вперёд, но например, Фрэнк в те же годы считал, что техника важнее, и главное, что нужно сделать, это предоставить её пилотам. А кто будет ей управлять, вопрос вторичный. Но это ведь работало далеко не всегда, верно? И в 86, и в 95, они вполне могли выиграть титул с другим составом пилотов.
Машину, способную брать титулы, Шумахер получил уже на второй год пребывания в Феррари. И на третий, и на четвертый. Другой вопрос, что личных титулов в 97-99 он не взял, и по какой причине
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Орбит Орбит
Ответ Рнпрл Аари
Может я ошибаюсь, но что то не помню чтобы Макс или Хэм говорили что построили команду вокруг себя. То что в Ф1 решает болид это очевидно любому, но и пилоты могут создавать разницу на равной технике.
ой правда?) Макс парень честный, а вот Льюис говорил, что спал в аэротрубе))
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Рнпрл Аари
Ответ ЭЮЯ
Я так понимаю, классической считается история с Шумахером, ведь вместе с ним в команду пришли такие асы как Росс и Рори, с которыми он побеждал в Беннетоне, также ему нужна была поддержка шинников из Бриджстоуна, нужен был такой руководитель, как Жан Тодт. И только тогда, и вовсе не сразу, а на пятый сезон, Шумахер получил в свое распоряжение машину, способную брать титулы. Безусловно, фигура такого калибра как Шумахер, ведёт команду вперёд, но например, Фрэнк в те же годы считал, что техника важнее, и главное, что нужно сделать, это предоставить её пилотам. А кто будет ей управлять, вопрос вторичный. Но это ведь работало далеко не всегда, верно? И в 86, и в 95, они вполне могли выиграть титул с другим составом пилотов.
Там то скорее и сам Шумахер был частью проекта руководства, не сказал бы что он построил команду вокруг себя
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mclaren-honda
Ответ Рнпрл Аари
Может я ошибаюсь, но что то не помню чтобы Макс или Хэм говорили что построили команду вокруг себя. То что в Ф1 решает болид это очевидно любому, но и пилоты могут создавать разницу на равной технике.
гонщики в принципе не могут сказать что "построили" команду под себя, это неэтично как минимум
0
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MP423
Ответ Scorpio
нет после директивы просто отрыв РБ стал слишком заметен, а так феррари сливали и до директивы, они проиграли гонку обновлений
Дополню. Многие забыли, что пресловутая директива по факту запретила так назывемые "гибкие" планки под днищем. А там к "красным" были немалые вопросы.
И да - РБ опередил Феррари именно в гонке обновлений. Их аэродинамическая концепция оказалась эффективнее, нужно было только согнать вес и оптимизировать конструкцию.
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Ascari
Ответ Ocelot
в ф1 это были единичные всплески, как у Феррари - в какой то момент команда может быть очень хороша и может показаться что вот она, чемпионская команда - но потом или команда проседает или конкуренты выходят на свой привычный уровень и все разваливается как у Феррари в начале прошлого сезона когда Леклер после первых ГП вез Ферстаппену чуть ли не 40 очков, но что потом случилось все знают подобное было и с РБ и Максом в их борьбе с Мерседесом когда Вольф и компания всех нагибали
Деклер сильно сдал после директив в техрегламент введённых из-за нытья меринов. По факту все просели кроме РБ и началась эра РБ
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Орбит Орбит
очевиднейшая вещь которую почему то многие , как бы их назвать и не нарваться на бан, не понимают.
сколько таких болельщиков у Шумахера, Феттеля, Льюиса, которые свято верят, что это они делали двойные диффузоры, выдувные диффузоры, сплиттеры, гибкие крылья, мощнейшие моторы. все благодаря их точнейшей обратной связи))))
Правда эта связь терялась в других командах или в других сезонах))
какой же ваш IQ господа?)) уверен, что двузначный)
ну ладно Шумахер, привел с собой чемпионскую команду из бенетона. в этом его заслуга, но на этом надо было и тормознуть. но нет, не Браун и не Бирн с мегабюджетом строили болиды, а Шумахер блин)
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