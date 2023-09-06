Фернандо Алонсо: «Когда гонщики говорят, что могут «построить» команду вокруг себя, на самом деле это не так»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о вкладе гонщиков в успехи команды и их личные достижения.
Алонсо считает, что разговоры о строительстве гонщиком команды вокруг себя сильно преувеличены, и на самом деле основной причиной успеха являются технические возможности команды.
«Когда Хэмилтон перешел в «Мерседес», сам он ничего не построил для того, чтобы стать чемпионом. Дело было в новом регламенте (переходе на гибридные двигатели) – это все изменило и придало «Мерседесу» импульс.
Я думаю, то же самое сейчас происходит и с Максом. Он перешел в «Торо Россо» (теперь «Альфа Таури»), потом в «Ред Булл», но Хэмилтон продолжал все выигрывать. И «Ред Булл» стал командой-победителем не благодаря Максу. Просто в 2021 году поменялся технический регламент, после чего Макс стал все выигрывать.
Когда мы (гонщики) говорим, что можем «построить» команду вокруг себя, на самом деле это совсем не так. Я этого не понимаю. «Формула-1» – это спорт, в котором все решает технический регламент, технические решения, конструкторские идеи. Это намного важнее чьего-то личного вклада или того, как выступает гонщик», – рассказал Алонсо.
А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?
не говоря уже о том, что регламент был продлен, то есть без этого в эпоху гибридов Мерсы могли остаться непобежденными
после директивы просто отрыв РБ стал слишком заметен, а так феррари сливали и до директивы, они проиграли гонку обновлений
как у Феррари в начале прошлого сезона когда Леклер после первых ГП вез Ферстаппену чуть ли не 40 очков, но что потом случилось все знают
подобное было и с РБ и Максом в их борьбе с Мерседесом когда Вольф и компания всех нагибали
фанаты до того договариваются, что Шумахер привозя пицу сотрудникам способен из любого сделать конкурента Ньюи)
ну ладно Шумахер, а Феттель с Льюисом что настроили?)
Круто переобуваетесь на лету. Гонки тех сезонов Вы явно смотрели по итоговой таблице в Википедии
И да - РБ опередил Феррари именно в гонке обновлений. Их аэродинамическая концепция оказалась эффективнее, нужно было только согнать вес и оптимизировать конструкцию.
сколько таких болельщиков у Шумахера, Феттеля, Льюиса, которые свято верят, что это они делали двойные диффузоры, выдувные диффузоры, сплиттеры, гибкие крылья, мощнейшие моторы. все благодаря их точнейшей обратной связи))))
Правда эта связь терялась в других командах или в других сезонах))
какой же ваш IQ господа?)) уверен, что двузначный)
ну ладно Шумахер, привел с собой чемпионскую команду из бенетона. в этом его заслуга, но на этом надо было и тормознуть. но нет, не Браун и не Бирн с мегабюджетом строили болиды, а Шумахер блин)