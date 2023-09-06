Фернандо Алонсо: «Когда гонщики говорят, что могут «построить» команду вокруг себя, на самом деле это не так»

Пилот « » высказался о вкладе гонщиков в успехи команды и их личные достижения.

Алонсо считает, что разговоры о строительстве гонщиком команды вокруг себя сильно преувеличены, и на самом деле основной причиной успеха являются технические возможности команды.

«Когда Хэмилтон перешел в « », сам он ничего не построил для того, чтобы стать чемпионом. Дело было в новом регламенте (переходе на гибридные двигатели) – это все изменило и придало «Мерседесу» импульс.

Я думаю, то же самое сейчас происходит и с . Он перешел в «Торо Россо» (теперь «Альфа Таури»), потом в «Ред Булл», но Хэмилтон продолжал все выигрывать. И «Ред Булл» стал командой-победителем не благодаря Максу. Просто в 2021 году поменялся технический регламент, после чего Макс стал все выигрывать.

Когда мы (гонщики) говорим, что можем «построить» команду вокруг себя, на самом деле это совсем не так. Я этого не понимаю. « » – это спорт, в котором все решает технический регламент, технические решения, конструкторские идеи. Это намного важнее чьего-то личного вклада или того, как выступает гонщик», – рассказал Алонсо.

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?