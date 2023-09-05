Гельмут Марко о возвращении Феттеля в «Ред Булл»: «К Ферстаппену? Я бы такого не хотел»
Гельмут Марко не вернул бы Себастьяна Феттеля в «Ред Булл».
В то же время советник команды считает, что четырехкратный чемпион мира способен снова выступать в «Формуле-1».
«К Максу Ферстаппену? Я бы такого не хотел. Кроме того, у нас на какое-то время все определено, на 2024 год. Но если Себастьян чего-то хочет, то должен этому следовать.
Автоспорт больше, чем утверждение о том, что двигатели внутреннего сгорания работают на бензине. Если он сумеет преодолеть это, почему нет? У нас уже есть Даниэль Риккардо [в «Альфа Таури»]. Если Себастьян вернется, он захочет выступать за топ-команду и побеждать», – сказал Марко в эфире ServusTV.
А вообще это была бы бомба для РБ и вообще для Ф1, но это все конечно фантазии.
такой дичи я давно не читал😂😂.
но это уже инсайдерская инфа