Гельмут Марко о возвращении Феттеля в «Ред Булл»: «К Ферстаппену? Я бы такого не хотел»

Теги Ред Булл Альфа Таури Себастьян Феттель Формула-1 Гельмут Марко Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко не вернул бы Себастьяна Феттеля в «Ред Булл».

В то же время советник команды считает, что четырехкратный чемпион мира способен снова выступать в «Формуле-1».

«К Максу Ферстаппену? Я бы такого не хотел. Кроме того, у нас на какое-то время все определено, на 2024 год. Но если Себастьян чего-то хочет, то должен этому следовать.

Автоспорт больше, чем утверждение о том, что двигатели внутреннего сгорания работают на бензине. Если он сумеет преодолеть это, почему нет? У нас уже есть Даниэль Риккардо [в «Альфа Таури»]. Если Себастьян вернется, он захочет выступать за топ-команду и побеждать», – сказал Марко в эфире ServusTV.

Ферстаппен побил рекорд Феттеля, одержав 10 побед подряд

13 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ Robert Oganyan
Феттель возможно не лучше Переса будет). Деклассирован Риккиардо и Леклером. Да и не так уж и сильно он лучше Стролла был. Особенно если сравнивать с Алонсо
Завязывай давай, сравнивать человека который уже был с 4мя титулами с этими... Ну Росберг по твоей логике Хаккинену вообще бы шанса с 98го года не дал, он же Мишу по очкам обыгрывал) в гонках все так и работает, смотришь кто очков больше набрал и сразу понятно кто быстрее, один выдернутый год очень показателен

А вообще это была бы бомба для РБ и вообще для Ф1, но это все конечно фантазии.
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Фанат спорта01
Ответ Booligan
Без шансов, Тапок на голову сильнее как гонщик. Его вообще надо сравнивать с Сенной и Шумахером. 4 гайки Феттеля во многом везение (с первым титулом) и более слабый напарник. Перес сильнее Веббера
перес сильнее Веббера?
такой дичи я давно не читал😂😂.
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White Pardus
Палец на РБ самовозе, конечно, был хорош, но Тапка уделать...эт навряд ли.
+12
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Evgeni_Mikhalev
Феттель после скандала с движками Феррари потерял мотивацию и так и не вернулся к чемпионскому уровню.
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mclaren-honda
Напарником Ферстаппена должен стать Алонсо. Эта битва была бы легендарной.
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Minuvert
Ответ Booligan
ООО, за 7 лет в самовозном Ред Булле целых 9 побед, вот это уровень, даа. У Переса уже 5 за 3 неполных года и ещё победа с Форс Индией, титул лучшего специалиста по экономии шин и самого труднообгоняемого соперника. А Кенгуру чем-то таким похвастаться может? Да он ни разу даже вторым в чемпионате не был
К слову сказать и Перес вторым в чемпионате ещё не был
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Олег Карпов
Ответ Booligan
ООО, за 7 лет в самовозном Ред Булле целых 9 побед, вот это уровень, даа. У Переса уже 5 за 3 неполных года и ещё победа с Форс Индией, титул лучшего специалиста по экономии шин и самого труднообгоняемого соперника. А Кенгуру чем-то таким похвастаться может? Да он ни разу даже вторым в чемпионате не был
это как надо считать,чтобы 7 лет самовоза рб найти?)
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solevator
О как герр Марко мотивирует Переса: не только Норрисом, но уже и Феттелем! Или просто даёт понять, что команда готова не только раскошелиться на мощного соперника, но и вернуть ветерана - типа, точно не будет хуже, чем сейчас :)
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sfairait
Ответ Hitgoe Himgob
Завязывай давай, сравнивать человека который уже был с 4мя титулами с этими... Ну Росберг по твоей логике Хаккинену вообще бы шанса с 98го года не дал, он же Мишу по очкам обыгрывал) в гонках все так и работает, смотришь кто очков больше набрал и сразу понятно кто быстрее, один выдернутый год очень показателен А вообще это была бы бомба для РБ и вообще для Ф1, но это все конечно фантазии.
Особенно, если бы Фетя уделал бы Тюльпана
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Booligan
Ответ Фанат спорта01
перес сильнее Веббера? такой дичи я давно не читал😂😂.
ООО, за 7 лет в самовозном Ред Булле целых 9 побед, вот это уровень, даа. У Переса уже 5 за 3 неполных года и ещё победа с Форс Индией, титул лучшего специалиста по экономии шин и самого труднообгоняемого соперника. А Кенгуру чем-то таким похвастаться может? Да он ни разу даже вторым в чемпионате не был
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0
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Ra-mires
Ответ mclaren-honda
Напарником Ферстаппена должен стать Алонсо. Эта битва была бы легендарной.
организуй либерти этот переход и акции чемпионата сразу х2)
но это уже инсайдерская инфа
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