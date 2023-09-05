Фелипе Масса: «Уверен, титул-2008 – мой. Ожидаю помощи от «Феррари», но пока поддержки нет»
Фелипе Масса считает себя легитимным чемпионом «Формулы-1» 2008 года.
Бразилец, проигравший одно очко Льюису Хэмилтону, выступавшему за «Макларен», инициировал судебное разбирательство для изменения результатов сезона. По мнению Фелипе, Гран-при Сингапура необходимо отменить, поскольку пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию. Хэмилтон в той гонке занял третье место, Масса остался без очков.
«Я уверен, что это мой титул и 16-е чемпионство «Феррари» в личном зачете.
Я нанял очень сильную команду юристов. Мы до конца будем сражаться за справедливость. Не понимаю, почему с манипуляциями нельзя разобраться надлежащим образом – будь то спустя год, два или 15», – заявил Масса в программе TG1.
Вице-чемпион 2008 года признался, что пока не заручился поддержкой со стороны Скудерии:
«Прямо сейчас у меня нет поддержки «Феррари», но я ожидаю помощи от нее. Я настроен оптимистично и буду сражаться за справедливость до конца».
В Монце вывесили баннер «Фелипе Масса – чемпион мира 2008 года»
Масса приостановил работу в качестве амбассадора «Формулы-1» на время судебного разбирательства – но может посещать Гран-при (Autosport)
они свой кубок в 2008-м взяли а на Массу им всё равно.