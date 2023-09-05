Фелипе Масса: «Уверен, титул-2008 – мой. Ожидаю помощи от «Феррари», но пока поддержки нет»

Теги Феррари Фелипе Масса Макларен Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший Формула-1 Рено Авто

Фелипе Масса считает себя легитимным чемпионом «Формулы-1» 2008 года.

Бразилец, проигравший одно очко Льюису Хэмилтону, выступавшему за «Макларен», инициировал судебное разбирательство для изменения результатов сезона. По мнению Фелипе, Гран-при Сингапура необходимо отменить, поскольку пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию. Хэмилтон в той гонке занял третье место, Масса остался без очков.

«Я уверен, что это мой титул и 16-е чемпионство «Феррари» в личном зачете.

Я нанял очень сильную команду юристов. Мы до конца будем сражаться за справедливость. Не понимаю, почему с манипуляциями нельзя разобраться надлежащим образом – будь то спустя год, два или 15», – заявил Масса в программе TG1.

Вице-чемпион 2008 года признался, что пока не заручился поддержкой со стороны Скудерии:

«Прямо сейчас у меня нет поддержки «Феррари», но я ожидаю помощи от нее. Я настроен оптимистично и буду сражаться за справедливость до конца».

В Монце вывесили баннер «Фелипе Масса – чемпион мира 2008 года»

Масса приостановил работу в качестве амбассадора «Формулы-1» на время судебного разбирательства – но может посещать Гран-при (Autosport)

13 комментариев

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Фанат спорта01
какой толк Феррари вмешиваться в это?
они свой кубок в 2008-м взяли а на Массу им всё равно.
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Никита Гущев
Показательная история. Под влиянием сомнительного окружения, некогда уважаемый экс-пилот Ф1 превратился в ведомое посмешище.
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Kenny De Schepper
позорище ты, масса, просто позорище
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Самая быстрая булочка в мире
Надеюсь ферари ему клоунский нос пришлют в знак поддержки
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Антон Якимцев
Филиппе, в борьбе за твои миллионы "морального ущерба" Маранелло точно впрягаться не будет.
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ральф шумахер
Ответ Никита Гущев
Показательная история. Под влиянием сомнительного окружения, некогда уважаемый экс-пилот Ф1 превратился в ведомое посмешище.
Льюиса и так мало кто уважал.
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евгений рычков
Ну и недалекий человек Масса, и это мягко сказано. Сейчас ушлые адвокаты обуют его на нехилое бабло, а потом скажут, ну не смогли мы. И в итоге останется без титула, без бабла, да еще клоуном себя выставит.
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Markoni
Максимум , что светит Массе, это дисквалификация Алонсо. Хэмильтон станет 2 , а Масса 12. То есть разрыв увеличится. С какого то перепуга вдруг должны аннулировать результаты гонки, и тем самым наказать всех. Масса шланг сам выдрал, рено ему в этом не помогало.
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