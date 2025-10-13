0

В «Пирелли» надеются на разнообразие стратегий на Гран-при США

На Гран-при США в «Пирелли» разные стратегии пит-стопов.

Компания «Пирелли» на Гран-при США подготовила для участников «Ф-1» нестандартный выбор шин.

В качестве шин «хард» будет использовать самый жесткий состав шин в линейке «Пирелли» – С1. При этом в качестве «медиума» и «софта» будут использоваться составы С3 и С4 соответственно.

В «Пирелли» отметили, что такой выбор шин должен дать команда вариативность стратегии. Дистанцию заезда можно будет проехать с одним пит-стопом, используя «хард» и «медиум». Однако более эффективной с точки зрения скорости должна стать стратегия с двумя пит-стопами и использованием шин «медиум» и «софт».

В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при США
logoФормула-1
Пирелли
