Ландо Норрис: «Я многим обязан «Макларену», но не своей жизнью»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис высказался о предложениях со стороны команд «Формулы-1».

Норрис объяснил, почему всегда выбирал «Макларен» и подписал долгосрочный контракт до конца 2025 года.

«Я многим обязан «Макларену», но не своей жизнью. Разумеется, много чего происходит, в прошлом случались обсуждения и все такое. То же самое у любого другого пилота, когда контракт подходит к концу.

«Макларен» все время оказывался одним из лучших доступных мне вариантов. Это касается как краткосрочной перспективы, так и, думаю, долгосрочной на данный момент. Случались моменты, когда я мог уйти, а потом «Макларен» выступал вроде как хорошо – скажем, в 2020-2021 годах, и я говорил бы: «Зачем? Что за тупое решение».

Не сказать, что было много вариантов, которые были сильно лучше. Время от времени возможности открывались, однако места в «Феррари» фактически забронированы, в «Мерседесе» тоже все занято, в «Ред Булл» всегда что-то происходило. В итоге «Макларен» постоянно оказывался лучшей опцией, поэтому я здесь.

Каждый год я все больше хочу побеждать с командой, с «Маклареном», и победы станут лишь заслуженнее, когда настанет момент», – заявил Ландо.

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3 комментария

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Рнпрл Аари
Тююю можно было бы сразу сказать когда переход в РБ?
+4
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+4
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pan_admiral
Сколько интересно РБ за него отслюнявит Макам и как быстро ему надоест вторикелить.
0
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Scorpio
ндааа
и на что он рассчитывает в рб
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0
0
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