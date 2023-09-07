Ландо Норрис: «Я многим обязан «Макларену», но не своей жизнью»

Ландо Норрис высказался о предложениях со стороны команд «Формулы-1».

Норрис объяснил, почему всегда выбирал « » и подписал долгосрочный контракт до конца 2025 года.

«Я многим обязан «Макларену», но не своей жизнью. Разумеется, много чего происходит, в прошлом случались обсуждения и все такое. То же самое у любого другого пилота, когда контракт подходит к концу.

«Макларен» все время оказывался одним из лучших доступных мне вариантов. Это касается как краткосрочной перспективы, так и, думаю, долгосрочной на данный момент. Случались моменты, когда я мог уйти, а потом «Макларен» выступал вроде как хорошо – скажем, в 2020-2021 годах, и я говорил бы: «Зачем? Что за тупое решение».

Не сказать, что было много вариантов, которые были сильно лучше. Время от времени возможности открывались, однако места в « » фактически забронированы, в « » тоже все занято, в «Ред Булл» всегда что-то происходило. В итоге «Макларен» постоянно оказывался лучшей опцией, поэтому я здесь.

Каждый год я все больше хочу побеждать с командой, с «Маклареном», и победы станут лишь заслуженнее, когда настанет момент», – заявил .

Гельмут Марко: «Перес нестабилен, не всегда сосредоточен, ему за 30. Норрис – претендент на место в «Ред Булл»

Нико Росберг: «Слышал, что Норрис сменит команду в 2024-м»