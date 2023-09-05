Серхио Перес: «Если я не буду в «Ред Булл» в 2024-м, придется искать другие варианты»

Теги возможные переходы Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Серхио Перес допустил досрочный уход из «Ред Булл».

Контракт мексиканца действует до конца следующего года, однако Перес не исключил, что ему придется искать новую команду на сезон-2024.

«Каждый год ты чему-то учишься, поэтому я так люблю этот спорт. Ты постоянно извлекаешь уроки. Я считаю, это главное – делать выводы из своих ошибок.

В следующих гонках важно чувствовать, что вношу свой вклад. И если я не буду здесь в 2024 году, придется искать другие варианты.

Но прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы оставаться тут, выигрывать гонки, продолжать побеждать в чемпионатах вместе с «Ред Булл». Контракт действует до конца следующего года, и в какой-то момент мы сядем и все обсудим», – заявил Перес.

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8 комментариев

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United_LP
Ротация с Маками
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solevator
Ответ sh3rpan
Да очень вероятно, учитывая все слухи. Но я вот думаю, а Норрису это нужно, быть вторым номером? Да и РедБулу, срач в команде.
А ну как Макс реально через год укатит в закат? И тут окажется, что Норрису не надо привыкать к машине, команде, отношениям...
Вполне разумно подстелить соломку, раз первый номер каждую гонку намекает, что он тут не навсегда.
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solevator
Ну, понятно, так всегда говорят, когда дело уже почти решённое. Значит, Норрис уйдёт на его место...
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Дмитрий Дудников
Доктор подтвердил, что Перес остаётся. Что Норриса контрак выкупать они не планируют... Не всегда, но бывает в Ф1 подобное «ж-ж-ж» — неспроста!
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d-kniga
Очень хочется, чтобы Чеко остался. Но если не он - то только Норрис
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Blut Haos
Так Серёжа надломился, когда Макс его в гонке обогнал, после этого стал валить больше лошади, квалы просто провал одна за одной, часто даже из первого сегмента не выходил... на месте Быков я бы тоже искал варианты... КК одним пилотом не выиграть, а если у Макса были бы проблемы с машиной, аварии, то не было бы такого отрыва...
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sh3rpan
Ответ solevator
Ну, понятно, так всегда говорят, когда дело уже почти решённое. Значит, Норрис уйдёт на его место...
Да очень вероятно, учитывая все слухи. Но я вот думаю, а Норрису это нужно, быть вторым номером? Да и РедБулу, срач в команде.
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Сергей Евсеев
Ответ sh3rpan
Да очень вероятно, учитывая все слухи. Но я вот думаю, а Норрису это нужно, быть вторым номером? Да и РедБулу, срач в команде.
Вторые номера раздают только болельщики. Вот тебе машина, вперед, доказывай. Никто никогда не будет искусственно замедлять никого.
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