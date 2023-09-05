Серхио Перес: «Если я не буду в «Ред Булл» в 2024-м, придется искать другие варианты»
Серхио Перес допустил досрочный уход из «Ред Булл».
Контракт мексиканца действует до конца следующего года, однако Перес не исключил, что ему придется искать новую команду на сезон-2024.
«Каждый год ты чему-то учишься, поэтому я так люблю этот спорт. Ты постоянно извлекаешь уроки. Я считаю, это главное – делать выводы из своих ошибок.
В следующих гонках важно чувствовать, что вношу свой вклад. И если я не буду здесь в 2024 году, придется искать другие варианты.
Но прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы оставаться тут, выигрывать гонки, продолжать побеждать в чемпионатах вместе с «Ред Булл». Контракт действует до конца следующего года, и в какой-то момент мы сядем и все обсудим», – заявил Перес.
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Вполне разумно подстелить соломку, раз первый номер каждую гонку намекает, что он тут не навсегда.