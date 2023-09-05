Серхио Перес: «Если я не буду в «Ред Булл» в 2024-м, придется искать другие варианты»

Серхио Перес допустил досрочный уход из «Ред Булл».

Контракт мексиканца действует до конца следующего года, однако не исключил, что ему придется искать новую команду на сезон-2024.

«Каждый год ты чему-то учишься, поэтому я так люблю этот спорт. Ты постоянно извлекаешь уроки. Я считаю, это главное – делать выводы из своих ошибок.

В следующих гонках важно чувствовать, что вношу свой вклад. И если я не буду здесь в 2024 году, придется искать другие варианты.

Но прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы оставаться тут, выигрывать гонки, продолжать побеждать в чемпионатах вместе с « ». Контракт действует до конца следующего года, и в какой-то момент мы сядем и все обсудим», – заявил Перес.

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