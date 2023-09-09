Дженсон Баттон дал совет Норрису: «Если не уверен в «Макларене», сразись с Ферстаппеном в его команде»

Теги возможные переходы Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Браун Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Дженсон Баттон высказался о возможном уходе Ландо Норриса из «Макларена».

Предполагается, что Норрис может стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл». В то же время контракт Серхио Переса с чемпионами «Формулы-1» действует до конца 2024 года, а Ландо с «Маклареном» – до конца сезона-2025.

«Вот в чем проблема: ты должен побеждать лучших, чтобы стать чемпионом. Когда я покинул «Браун», то решил пойти в «Макларен», потому что должен быть сразиться с Льюисом Хэмилтоном, которого считали лучшим.

Полагаю, такое решение он должен принять. Если он умен, то выберет машину, которая подходит его стилю пилотажа. Мы на многих примерах видели, что «Ред Булл» мало кому подходит, не считая Макса, поэтому такое решение станет непростым.

Он тот человек, который не может выигрывать сейчас и, наверное, в следующем году тоже. Так что, если говорить о сезоне-2025, он будет искать варианты или поверит в «Макларен». Команда побеждала в гонках, выигрывала титулы – ситуация может измениться.

Если он видит такое будущее и считает, что команда в хорошем состоянии, он в ней уверен, надо оставаться. Если нет, сразись с Максом Ферстаппеном в его собственной команде», – заявил чемпион мира 2009 года.

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8 комментариев

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White Pardus
Это что - сговор или прямое указание Либерти?
Притомили уже "Ландо+РБ"
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Сергей Евсеев
Ответ White Pardus
Это что - сговор или прямое указание Либерти? Притомили уже "Ландо+РБ"
Самосбывающееся пророчество )
+2
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NastyNay
"Если веришь в Макларен - оставайся, если не веришь - уходи"
Совет конечно очень сильный. Наверное очень поможет Норрису
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Рнпрл Аари
На 26 год РБ нужен будет сильный напарник Максу, так что все может быть
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Sosina Hyublya
Ответ White Pardus
Это что - сговор или прямое указание Либерти? Притомили уже "Ландо+РБ"
Слухи в Ф1 имеют свойство часто сбываться. Главное дождаться первых "опровержений".
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gja
Ответ Рнпрл Аари
На 26 год РБ нужен будет сильный напарник Максу, так что все может быть
Разве только для того чтобы если пролететь с новым регламентом, то чтобы хотя бы один остался в обойме.
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Рнпрл Аари
Ответ gja
Разве только для того чтобы если пролететь с новым регламентом, то чтобы хотя бы один остался в обойме.
В том числе
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