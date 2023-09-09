Дженсон Баттон дал совет Норрису: «Если не уверен в «Макларене», сразись с Ферстаппеном в его команде»
Дженсон Баттон высказался о возможном уходе Ландо Норриса из «Макларена».
Предполагается, что Норрис может стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл». В то же время контракт Серхио Переса с чемпионами «Формулы-1» действует до конца 2024 года, а Ландо с «Маклареном» – до конца сезона-2025.
«Вот в чем проблема: ты должен побеждать лучших, чтобы стать чемпионом. Когда я покинул «Браун», то решил пойти в «Макларен», потому что должен быть сразиться с Льюисом Хэмилтоном, которого считали лучшим.
Полагаю, такое решение он должен принять. Если он умен, то выберет машину, которая подходит его стилю пилотажа. Мы на многих примерах видели, что «Ред Булл» мало кому подходит, не считая Макса, поэтому такое решение станет непростым.
Он тот человек, который не может выигрывать сейчас и, наверное, в следующем году тоже. Так что, если говорить о сезоне-2025, он будет искать варианты или поверит в «Макларен». Команда побеждала в гонках, выигрывала титулы – ситуация может измениться.
Если он видит такое будущее и считает, что команда в хорошем состоянии, он в ней уверен, надо оставаться. Если нет, сразись с Максом Ферстаппеном в его собственной команде», – заявил чемпион мира 2009 года.
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Совет конечно очень сильный. Наверное очень поможет Норрису