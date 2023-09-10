WRC. Ралли Греции. Рованпера выиграл этап и упрочил лидерство в чемпионате, Эванс – 2-й, Сордо – 3-й

Пилот « » выиграл Ралли Греции.

На финише преимущество лидера сезона над ближайшим преследователем составило больше полутора минут. Благодаря победе Рованпера упрочил свое лидерство в чемпионате и опережает .

Эванс завершил Ралли Греции на втором месте, третьим этап закончил .

, в этом сезоне выступающий в чемпионате эпизодически и посещающий далеко не все этапы, закончил Ралли Греции лишь на 10-й позиции.

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