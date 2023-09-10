WRC. Ралли Греции. Рованпера выиграл этап и упрочил лидерство в чемпионате, Эванс – 2-й, Сордо – 3-й
Пилот «Тойоты» Калле Рованпера выиграл Ралли Греции.
На финише преимущество лидера сезона над ближайшим преследователем составило больше полутора минут. Благодаря победе Рованпера упрочил свое лидерство в чемпионате и опережает Элфина Эванса.
Эванс завершил Ралли Греции на втором месте, третьим этап закончил Дани Сордо.
Себастьян Ожье, в этом сезоне выступающий в чемпионате эпизодически и посещающий далеко не все этапы, закончил Ралли Греции лишь на 10-й позиции.
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