WRC. Ралли Греции. Рованпера выиграл этап и упрочил лидерство в чемпионате, Эванс – 2-й, Сордо – 3-й

Теги результаты чемпионат мира по ралли Дани Сордо Себастьян Ожье Ралли Греции Элфин Эванс Тойота WRC Калле Рованпера Авто

Пилот «Тойоты» Калле Рованпера выиграл Ралли Греции.

На финише преимущество лидера сезона над ближайшим преследователем составило больше полутора минут. Благодаря победе Рованпера упрочил свое лидерство в чемпионате и опережает Элфина Эванса.

Эванс завершил Ралли Греции на втором месте, третьим этап закончил Дани Сордо.

Себастьян Ожье, в этом сезоне выступающий в чемпионате эпизодически и посещающий далеко не все этапы, закончил Ралли Греции лишь на 10-й позиции.

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1 комментарий

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Ascari
Кто плотно следит за ралли? Как появление гибридов сказалось на чемпионате? Есть толк от них в раллийных гонках? Или это вводилось насильно и смысла от них нет?
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