Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии

100-й этап Российской Дрифт Серии (RDS GP) на трассе «Москоу Рейсвей» стал заключительным в сезоне-2025 и определил обладателей титулов в личном и командном зачетах.

В субботу из чемпионской из чемпионской гонки по итогам ТОП-32 выбыли Антон Козлов (Carville Racing), обладатель титула 2024 года Артем Шабанов (TimeUp) и четырехкратный чемпион Российской Дрифт Серии Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto).

Повторения 2023 года, когда судьба чемпионства решилась в последнем заезде сезона, не случилось: уже на стадии ТОП-16 лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев стал недосягаемым для единственного соперника, Дамира Идиятулина (Fresh Racing). Выйдя в четвертьфинал, Цареградцев гарантировал себе чемпионство, а Идиятулин на стадии ТОП-16 уступил Артему Шабанову.

Аркадий Цареградцев во второй раз стал сильнейшим в Гран-При Российской Дрифт Серии после яркого камбэка. На старте турнира на «Москоу Рейсвей» спортсмен даже не прошел квалификацию, но к шестому этапу вышел в лидеры личного зачета, сохранил преимущество в решающий момент и завоевал титул.

Но на седьмом этапе RDS GP Цареградцев занял лишь четвертое место, проиграв в полуфинале сокоманднику Илье Попову, а в битве за третье место – Артему Шабанову.

Победителем этапа «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии» стал другой чемпион – Георгий Чивчян, обыгравший в финале молодого пилота Илью Попова. Успех стал для Гочи 20-м в главном чемпионате страны по дрифту. Более того, победа Чивчяна обеспечила чемпионство Takayama Forward Auto, которая уверенно выиграла RDS GP 2025 в командном зачете.

RDS GP 2025. 7-й этап. «Москоу Рейсвей»

Личный зачет

Топ-3

1. Георгий Чивчян (Красноярск, Takayama Forward Auto) – 261 балл

2. Илья Попов (Сочи, LECAR Одержимые Моторспорт) – 188

3. Артем Шабанов (Москва, TimeUp) – 160

RDS GP 2025. 7-й этап. «Москоу Рейсвей»

Командный зачет

Топ-3

1. LECAR Одержимые Моторспорт – 327 баллов

2. Takayama Forward Auto – 305

3. TimeUp – 239

Победитель этапа Георгий Чивчян стал вице-чемпионом сезона-2025, уступив лишь Аркадию Цареградцеву, а Артем Шабанов обеспечил себе «бронзу». Дамир Идиятулин остановился на четвертой строчке, а лидировавший на протяжении большей части чемпионата Антон Козлов замкнул первую пятерку.

RDS GP 2025

Личный зачет

Топ-3 (по итогам семи этапов)

1. Аркадий Цареградцев (Сочи, LECAR Одержимые Моторспорт) – 1032 балла

2. Георгий Чивчян (Краснояск, Takayama Forward Auto) – 922

3. Артем Шабанов (Москва, TimeUp) – 831

В командном зачете Takayama Forward Auto отстояла первую позицию в плотной борьбе с TimeUp. Несмотря на невыразительный старт сезона, «LECAR Одержимые Моторспорт» поднялась на третье место.

RDS GP 2025

Командный зачет

Топ-3 (по итогам семи этапов)

1. Takayama Forward Auto – 1658 баллов

2. TimeUp – 1581

3. LECAR Одержимые Моторспорт – 1484

Уже в эти выходные, 4-5 октября, в Ростове-на-Дону на площадке стадиона «Ростов Арена» пройдет Кубок России «Суперфинал РДС», который соберет сильнейших пилотов RDS GP и представителей Открытого чемпионата РДС (RDS Open).

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: пресс-служба Российской Дрифт Серии
