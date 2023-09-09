MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин установил лучшее время в квалификации к Гран-при Сан-Марино MotoGP и побил рекорд трассы в Мизано.

Марко Беццекки из «ВР46» стал вторым, чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя («Дукати») – третьим.

Гран-при Сан-Марино

Мизано

9 сентября 2023 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 1.30,390

2. Марко Беццекки («ВР46») +0,397

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,436

4. Маверик Виньялес («Априлия») +0,526

5. Дани Педроса («КТМ») +0,633

6. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,692

7. Брэд Биндер («КТМ») +0,713

8. Лука Марини («ВР46») +0,820

9. Марк Маркес («Хонда») +0,833

10. Мигел Оливейра («РНФ») +0,887

11. Алекс Маркес («Грезини») +0,888

12. Рауль Фернандес («РНФ») +0,951

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