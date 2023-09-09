MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й
Пилот «Прамака» Хорхе Мартин установил лучшее время в квалификации к Гран-при Сан-Марино MotoGP и побил рекорд трассы в Мизано.
Марко Беццекки из «ВР46» стал вторым, чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя («Дукати») – третьим.
Гран-при Сан-Марино
Мизано
9 сентября 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 1.30,390
2. Марко Беццекки («ВР46») +0,397
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,436
4. Маверик Виньялес («Априлия») +0,526
5. Дани Педроса («КТМ») +0,633
6. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,692
7. Брэд Биндер («КТМ») +0,713
8. Лука Марини («ВР46») +0,820
9. Марк Маркес («Хонда») +0,833
10. Мигел Оливейра («РНФ») +0,887
11. Алекс Маркес («Грезини») +0,888
12. Рауль Фернандес («РНФ») +0,951
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