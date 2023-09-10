MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й, Педроса – 4-й

Пилот «Прамак-Дукати» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Сан-Марино. Для испанского гонщика эта победа стала второй в нынешнем сезоне.

Вторым гонку закончил Марко Беццекки («ВР46»), а третьим финишировал лидер чемпионата Франческо Баньяя («Дукати»).

Дани Педроса, выступавший в гонке по «уайлд кард», сумел закончить заезд на четвертой позиции.

MotoGP

Гран-при Сан-Марино

Мизано

10 сентября 2023 года

Гонка

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 41.33,421

2. Марко Беццекки («ВР46») +1,350

3. Франческо Баньяя («Дукати») +3,812

4. Дани Педроса («КТМ») +4,481

5. Маверик Виньялес («Априлия») +10,510

6. Мигел Оливейра («РНФ») +12,274

7. Марк Маркес («Хонда») +13,576

8. Рауль Фернандес («РНФ») +14,091

9. Лука Марини («ВР46») +14,982

10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +15,484

11. Алекс Маркес («Грезини») +15,702

12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +15,878

13. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,898

14. Брэд Биндер («КТМ») +23,778

15. Франко Морбиделли («Ямаха») +24,579

16. Аугусто Фернандес («ГасГас») +31,230

17. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +32,537

18. Штефан Брадль («Хонда») +35,330

19. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +43,601

Сошли:

Пол Эспаргаро («ГасГас»)

Хоан Мир («Хонда»)

Микеле Пирро («Дукати»)

Джек Миллер («КТМ»)

Положение в общем зачете, топ-5

1. Франческо Баньяя – 283

2. Хорхе Мартин – 247

3. Марко Беццекки – 218

4. Брэд Биндер – 173

5. Алеш Эспаргаро – 160