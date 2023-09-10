MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й, Педроса – 4-й

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Пилот «Прамак-Дукати» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Сан-Марино. Для испанского гонщика эта победа стала второй в нынешнем сезоне.

Вторым гонку закончил Марко Беццекки («ВР46»), а третьим финишировал лидер чемпионата Франческо Баньяя («Дукати»).

Дани Педроса, выступавший в гонке по «уайлд кард», сумел закончить заезд на четвертой позиции.

MotoGP
Гран-при Сан-Марино
Мизано
10 сентября 2023 года
Гонка
 
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 41.33,421
2. Марко Беццекки («ВР46») +1,350
3. Франческо Баньяя («Дукати») +3,812
4. Дани Педроса («КТМ») +4,481
5. Маверик Виньялес («Априлия») +10,510
6. Мигел Оливейра («РНФ») +12,274
7. Марк Маркес («Хонда») +13,576
8. Рауль Фернандес («РНФ») +14,091
9. Лука Марини («ВР46») +14,982
10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +15,484
11. Алекс Маркес («Грезини») +15,702
12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +15,878
13. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,898
14. Брэд Биндер («КТМ») +23,778
15. Франко Морбиделли («Ямаха») +24,579
16. Аугусто Фернандес («ГасГас») +31,230
17. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +32,537
18. Штефан Брадль («Хонда») +35,330
19. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +43,601
 
Сошли:
 
Пол Эспаргаро («ГасГас»)
Хоан Мир («Хонда»)
Микеле Пирро («Дукати»)
Джек Миллер («КТМ»)
 
Положение в общем зачете, топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 283
2. Хорхе Мартин – 247
3. Марко Беццекки – 218
4. Брэд Биндер – 173
5. Алеш Эспаргаро – 160
 

6 комментариев

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Luca di Montezemolo
КТМ нужен нормальный гонщик, Педроса сел и сходу 4 два раза приехал, биндер ещё временами едет, а вот нафига они взяли Миллера я не понял, он на дукати резину убивал даже, ему бы ездить в 5-10 круговых заездах желательно в подсыхающих условиях. Маркес сегодня пободрее ведро поводил, но там все безнадежно, завтра тесты по-моему, не удивлюсь если японские ведроделы из Хонды и Ямахи опять привезут мусор, а не улучшения, а европейские производители ещё улучшаться к следующему году . Ну и не исключаю вариант, что Маркес проедет, заценит обновы ведра и свалит даже заплатив неустойку.
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Birdman
Если слухи не врут, то маркез в грезини подпишется. Но после стольких лет так бросить команду, при черной полосе, совсем по уродски выглядит.
А у КТМ на подходе Акоста, незнаю большая ли там неустойка в контракте Джека, но с такими результатами конечно нужно что-то делать. Возможно новый байк больше подойдёт австралийцу, как я понимаю на этом этапе он был только у Дани.
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Alex
Биндер закончил чемпионат для КТМ. Надежда для Мартина - долгое восстановления Пеко.
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Alex
Ответ Luca di Montezemolo
КТМ нужен нормальный гонщик, Педроса сел и сходу 4 два раза приехал, биндер ещё временами едет, а вот нафига они взяли Миллера я не понял, он на дукати резину убивал даже, ему бы ездить в 5-10 круговых заездах желательно в подсыхающих условиях. Маркес сегодня пободрее ведро поводил, но там все безнадежно, завтра тесты по-моему, не удивлюсь если японские ведроделы из Хонды и Ямахи опять привезут мусор, а не улучшения, а европейские производители ещё улучшаться к следующему году . Ну и не исключаю вариант, что Маркес проедет, заценит обновы ведра и свалит даже заплатив неустойку.
Так Брадль уже на ведре ’24 года сегодня катал, со слов Масленкова. Не впечатляет
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Luca di Montezemolo
Ответ Alex
Так Брадль уже на ведре ’24 года сегодня катал, со слов Масленкова. Не впечатляет
Брадль не Маркес, тот будет намного быстрее, но я сомневаюсь что японцы что то смогут, что в ямахе, что в Хонде.
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Luca di Montezemolo
Ответ Alex
Биндер закончил чемпионат для КТМ. Надежда для Мартина - долгое восстановления Пеко.
Чему там восстанавливаться? Только ушибы же насколько я слышал, быстро пройдут, Мартин ещё насливает как обычно, у беццеки хоть прошлогодний байк, а у этого новый.
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