MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Мартин выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й, Педроса – 4-й
Пилот «Прамак-Дукати» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Сан-Марино. Для испанского гонщика эта победа стала второй в нынешнем сезоне.
Вторым гонку закончил Марко Беццекки («ВР46»), а третьим финишировал лидер чемпионата Франческо Баньяя («Дукати»).
Дани Педроса, выступавший в гонке по «уайлд кард», сумел закончить заезд на четвертой позиции.
MotoGP
Гран-при Сан-Марино
Мизано
10 сентября 2023 года
Гонка
Гран-при Сан-Марино
Мизано
10 сентября 2023 года
Гонка
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 41.33,421
2. Марко Беццекки («ВР46») +1,350
3. Франческо Баньяя («Дукати») +3,812
4. Дани Педроса («КТМ») +4,481
5. Маверик Виньялес («Априлия») +10,510
6. Мигел Оливейра («РНФ») +12,274
7. Марк Маркес («Хонда») +13,576
8. Рауль Фернандес («РНФ») +14,091
9. Лука Марини («ВР46») +14,982
10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +15,484
11. Алекс Маркес («Грезини») +15,702
12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +15,878
13. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,898
14. Брэд Биндер («КТМ») +23,778
15. Франко Морбиделли («Ямаха») +24,579
16. Аугусто Фернандес («ГасГас») +31,230
17. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +32,537
18. Штефан Брадль («Хонда») +35,330
19. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +43,601
Сошли:
Пол Эспаргаро («ГасГас»)
Хоан Мир («Хонда»)
Микеле Пирро («Дукати»)
Джек Миллер («КТМ»)
Положение в общем зачете, топ-5
1. Франческо Баньяя – 283
2. Хорхе Мартин – 247
3. Марко Беццекки – 218
4. Брэд Биндер – 173
5. Алеш Эспаргаро – 160
А у КТМ на подходе Акоста, незнаю большая ли там неустойка в контракте Джека, но с такими результатами конечно нужно что-то делать. Возможно новый байк больше подойдёт австралийцу, как я понимаю на этом этапе он был только у Дани.