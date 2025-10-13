Гюнтер Штайнер: «На Гран-при Сингапура мы увидели настоящего Алонсо – ему нравится за что-то бороться»

Штайнер остался доволен гонкой Алонсо в Сингапуре.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер отметил выступление Фернандо Алонсо на Гран-при Сингапура.

Пилот «Астон Мартин » финишировал в гонке восьмым, но затем поднялся на одну позицию, поскольку стюарды оштрафовали Льюиса Хэмилтона за несколько срезок трассы.

«На Гран-при Сингапура мы увидели настоящего Фернандо Алонсо . Несмотря на то, что он уже стар, а гонка в Сингапуре – самая тяжелая в сезоне, он все равно это сделал.

Алонсо дает нам зрелище, и сам при этом развлекает себя. Я бы сказал, что он и сам был вполне собой доволен. Потому что это то, что ему нравится – бороться за что-то. И мы увидели настоящего Фернандо.

Дайте ему машину, и он сможет бороться за результат. Он будет готов. Его выступления заслуживают уважения, особенно с учетом возраста», – рассказал Штайнер.

