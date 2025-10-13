  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «На Гран-при Сингапура мы увидели настоящего Алонсо – ему нравится за что-то бороться»
1

Гюнтер Штайнер: «На Гран-при Сингапура мы увидели настоящего Алонсо – ему нравится за что-то бороться»

Штайнер остался доволен гонкой Алонсо в Сингапуре.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил выступление Фернандо Алонсо на Гран-при Сингапура.

Пилот «Астон Мартин» финишировал в гонке восьмым, но затем поднялся на одну позицию, поскольку стюарды оштрафовали Льюиса Хэмилтона за несколько срезок трассы.

«На Гран-при Сингапура мы увидели настоящего Фернандо Алонсо. Несмотря на то, что он уже стар, а гонка в Сингапуре – самая тяжелая в сезоне, он все равно это сделал.

Алонсо дает нам зрелище, и сам при этом развлекает себя. Я бы сказал, что он и сам был вполне собой доволен. Потому что это то, что ему нравится – бороться за что-то. И мы увидели настоящего Фернандо.

Дайте ему машину, и он сможет бороться за результат. Он будет готов. Его выступления заслуживают уважения, особенно с учетом возраста», – рассказал Штайнер.

В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoАстон Мартин
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoГюнтер Штайнер
logoХаас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф о победах «Макларена» с двигателем «Мерседеса»: «считаю, что у подобной внутренней конкуренции есть свои преимущества»
42 минуты назад
«Формула-1» с Брэдом Питтом выйдет в подписке Apple TV+ 12 декабря
44 минуты назадКино
В «Пирелли» надеются на разнообразие стратегий на Гран-при США
1сегодня, 16:07
Тед Кравиц: «Однажды сотрудника Sky выгнали с базы «Макларена» за джинсы. Рон Деннис ни за что бы не позволил»
сегодня, 16:01
Мика Хаккинен о Хэмилтоне в «Феррари»: «Обычно требуется 4-5 лет на то, чтобы адаптировать болид под твой стиль пилотажа»
8сегодня, 15:31
Даниил Квят о последней гонке «Ламборгини»: «Отдал все этому проекту»
сегодня, 14:47
Мика Хаккинен о Леклере: «Я не сдавался и был лоялен «Макларену» – это сработает и для Шарля с «Феррари»
6сегодня, 14:19
Карун Чандок о регламенте 2026 года: «Мне бы хотелось, чтобы «Формула-1» выглядела иначе»
1сегодня, 13:45
Алексей Попов о карьере Алонсо: «Очень плохо. Был бы 10-кратным чемпионом, если бы мудрее маневрировал между командами»
11сегодня, 13:41
Нико Хюлькенберг о планах на будущее: «Гоняться до 50 лет не буду. Скорее открою где-нибудь свой бар»
сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03