Гюнтер Штайнер: «На Гран-при Сингапура мы увидели настоящего Алонсо – ему нравится за что-то бороться»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил выступление Фернандо Алонсо на Гран-при Сингапура.
Пилот «Астон Мартин» финишировал в гонке восьмым, но затем поднялся на одну позицию, поскольку стюарды оштрафовали Льюиса Хэмилтона за несколько срезок трассы.
«На Гран-при Сингапура мы увидели настоящего Фернандо Алонсо. Несмотря на то, что он уже стар, а гонка в Сингапуре – самая тяжелая в сезоне, он все равно это сделал.
Алонсо дает нам зрелище, и сам при этом развлекает себя. Я бы сказал, что он и сам был вполне собой доволен. Потому что это то, что ему нравится – бороться за что-то. И мы увидели настоящего Фернандо.
Дайте ему машину, и он сможет бороться за результат. Он будет готов. Его выступления заслуживают уважения, особенно с учетом возраста», – рассказал Штайнер.
В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга