Мика Хаккинен о Хэмилтоне в «Феррари»: «Обычно требуется 4-5 лет на то, чтобы адаптировать болид под твой стиль пилотажа»

Хаккинен прокомментировал трудности Хэмилтона.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен заявил, что Льюису Хэмилтону предстоит длительная адаптация в «Феррари».

«Прежде всего, Льюис – просто потрясающий гонщик. Он добивался успеха на протяжении многих лет, справлялся со всем давлением, которое на него наваливалось. Это просто невероятно.

Когда приходишь в новую команду, обычно требуется четыре-пять лет на то, чтобы адаптировать болид под твой стиль пилотажа. Так что Льюису придется запастись терпением на такой долгий срок. Обычно ты не запрыгиваешь в новую машину с такой мыслью: «О, это фантастический болид, я буду выигрывать гонки». Требуется много работы и времени», – подчеркнул Хаккинен.

