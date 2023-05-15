Новые шины «Пирелли», Шумахер и Лоусон готовы заменить Сарджента и де Вриса, Ньюи отказал «Мерседесу» и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий в «Формуле-1» и других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. «Пирелли» внедрит новые покрышки, способные справляться с повышенными нагрузками. Шины введут по ходу сезона, с Гран-при Великобритании.

2. Возможные переходы: «Мерседес» пытается пристроить Шумахера в «Уильямс» на место Сарджента, сообщает немецкая пресса.

Де Врис «получил желтую карточку», заявил Марко, в составе «Альфа Таури» его могут заменить Лоусон или Иваса. Сообщалось, что на кокпит нидерландца претендует Риккардо, однако советник «Ред Булл» это опроверг.

Брандл считает, что у «Макларена» есть 18 месяцев, чтобы удержать Норриса, а Херберт выступил за переход Хэмилтона в «Феррари».

3. Исполнительный директор «Альпин» Росси обвинил команду в «дилетантстве» и пригрозил «последствиями» для менеджеров. Позиция руководителя «Альпин» Сафнауэра под угрозой, его кресло может занять Булье, а Бинотто отказался от предложения со стороны французов.

4. Эксперты сайта «Ф-1» считают Алонсо лучшим гонщиком начала сезона. Испанец стал первым в рейтинге Гран-при Майами и упрочил преимущество над Ферстаппеном.

5. «Мерседес» пытался переманить Ньюи незадолго до продления его контракта с «Ред Булл».

6. Трудности Леклера и «Феррари»: Ральф Шумахер назвал гонщиков главной проблемой Скудерии, Култхард критикует Шарля, Уиндзор – Вассера, уколол бывшую команду и Алонсо. Палмер отметил, что монегаск сравним по уровню с Ферстаппеном и Хэмилтоном, но чемпионы стабильнее.

7. Охрана не пускала трехкратного чемпиона «Ф-1» Стюарта к Федереру на Гран-при Майами, Ральф Шумахер назвал сотрудников, отвечающих за безопасность, «идиотами» после болезненного толчка.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Майами

Другие серии

1. Беццеки выиграл Гран-при Франции и почти догнал Баньяю, лидер чемпионата и вернувшийся Марк Маркес сошли. Спринт выиграл Мартин, квалификацию – Баньяя.

2. Палоу победил на Гран-при Индианаполиса и возглавил личный зачет «Индикара».

3. Рованпера стал сильнейшим на Ралли Португалии.

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Возвращается «Формула-1» – Гран-при Эмилии-Романьи пройдет 19-21 мая, как и серии поддержки – «Формула-2» и «Формула-3».

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