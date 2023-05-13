Фернандо Алонсо: «Сейчас «Феррари» нестабильнее, чем в мое время»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо объяснил, в чем его «Феррари» была сильнее сегодняшней.

Испанец выступал за итальянскую команду в 2010-2014 годах. За этот период Фернандо трижды становился вице-чемпионом.

«С «Феррари» мы были в борьбе каждый сезон. Мы никогда не допускали ошибки и дважды сражались за титул до последней гонки.

К счастью для меня и «Астон Мартин», сейчас в Маранелло выступают нестабильнее, чем в те сезоны, когда я там был», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» в интервью Sky Italia.

В нынешнем сезоне «Феррари» пока уступает новой команде Алонсо: Скудерия занимает четвертое место в Кубке конструкторов, «Астон Мартин» – второе.

Джонни Херберт: «Вариант с переходом Хэмилтона в «Феррари» кажется наиболее осмысленным»

Ральф Шумахер: «Леклер и Сайнс – главная проблема «Феррари»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий