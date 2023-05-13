Фернандо Алонсо: «Сейчас «Феррари» нестабильнее, чем в мое время»

Фернандо Алонсо объяснил, в чем его «Феррари» была сильнее сегодняшней.

Испанец выступал за итальянскую команду в 2010-2014 годах. За этот период трижды становился вице-чемпионом.

«С «Феррари» мы были в борьбе каждый сезон. Мы никогда не допускали ошибки и дважды сражались за титул до последней гонки.

К счастью для меня и «Астон Мартин», сейчас в Маранелло выступают нестабильнее, чем в те сезоны, когда я там был», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» в интервью Sky Italia.

В нынешнем сезоне «Феррари» пока уступает новой команде Алонсо: Скудерия занимает четвертое место в Кубке конструкторов, « » – второе.

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