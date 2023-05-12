Джонни Херберт: «Вариант с переходом Хэмилтона в «Феррари» кажется наиболее осмысленным»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о вероятности перехода из «Мерседеса» в « ».

Херберт считает, что такой переход пошел бы на пользу обеим сторонам и вернул «Феррари» в число претендентов на титул.

«Сам будучи гонщиком я не вижу, как Хэмилтон мог потерять мотивацию, в особенности в стремлении выиграть этот восьмой титул. Он по-прежнему достаточно хорош. И я знаю, что для него значит этот восьмой титул.

Джордж Расселл демонстрирует потрясающие выступления, но у Льюиса по-прежнему есть все необходимое, чтобы выигрывать гонки.

Сейчас ему некомфортно за рулем его болида, но такое случается. Абсолютно у всех гонщиков бывают моменты, когда они некомфортно чувствуют себя за рулем своей машины и начинают жаловаться.

Мне кажется, критиковать Льюиса за это не слишком справедливо. Мотивацию он не растерял. Но для этого нужно найти сочетание правильных ингредиентов – которое он сам нашел, когда решил перейти из «Макларена» в «Мерседес». Во то время как многие, и я в том числе, считали, что Льюис сошел с ума.

Ведь «Мерседес» в тот момент был вообще нигде. Но то, что Росс Браун и Ники Лауда рассказали Льюису, смогло его воодушевить и убедить. Поэтому он и перешел.

В «Феррари» нужно провести такую же предпродажную подготовку. Льюис пока не подписал продление контракта с «Мерседесом» и волен, если он по-прежнему мотивирован, рассматривать и другие варианты.

И почему бы и нет? Переход в «Феррари» должен быть одним из его вариантов. Льюис не собирается переходить в «Ред Булл», этого не произойдет. В «Астон Мартин» он тоже не уйдет.

Да, я знаю, что пока «Феррари» не смогла достичь того, чего мы все от нее ожидаем, но у них определенно есть для этого потенциал. Это точно.

За последние пару лет они смогли приблизиться к лидерам, но в итоге у них не получилось. Может быть, Льюис хочет еще немного подождать и посмотреть, в каком направлении движется «Мерседес» и как у команды будут идти дела – которые пока идут не очень хорошо, – и тогда, возможно, решит попробовать себя в другом месте.

Вариант с красным болидом кажется наиболее осмысленным. И да, если бы это все-таки случилось, пострадавшим в этой ситуации оказался бы , поскольку уже закрепился в команде.

Честно говоря, мне кажется, что Хэмилтон и Сайнс стали бы отличными напарниками. Сплав молодости и опыта, борьба между напарниками. А «Феррари», учитывая все способности, которыми обладает Льюис, смогла бы привлечь нужных людей и суметь построить машину, с которой бы смогли бросить вызов «Ред Булл», – рассказал Херберт.

Теперь Хэмилтон пропускает напарника по первой же просьбе «Мерседеса». Ноль возражений!