MotoGP. Беццекки выиграл Гран-при Франции – 1000-ю гонку в истории серии, и до минимума сократил отставание от Баньяйи в общем зачете. Мартин – 2-й, Зарко – 3-й

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Пилот «ВР46» Марко Беццекки выиграл Гран-при Франции. Для команды «ВР46», основателем которой является Валентино Росси, эта победа стала второй в MotoGP.

Второе и третье место заняли гонщики команды «Прамак» Хорхе Мартин и Жоан Зарко.

В то же время лидер общего зачета и обладатель поула Франческо Баньяя был вынужден сойти с дистанции гонки после столкновения с Мавериком Виньялесом. По итогам заезда Баньяя сохранил лидерство в чемпионате, но его преимущество над Марко Беццекки сократилось до одного балла.

Заезд вышел насыщенным разного рода инцидентами и авариями. В итоге добраться до финиша и попасть в финальную классификацию смогли лишь 13 пилотов.

MotoGP
Гран-при Франции
Трасса Бугатти, Ле-Ман
14 мая 2023 года
Гонка
 
1. Марко Беццекки («ВР46») – 41.37,970
2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +4,256
3. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +4,795
4. Аугусто Фернандес («Гасгас») +6,281
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +6,726
6. Брэд Биндер («КТМ») +13,638
8. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +15,826
9. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +16,370
10. Франко Морбиделли («Ямаха») +17,828
11. Данило Петруччи («Дукати») +29,735
12. Лоренцо Савадори («РНФ») +36,135
13. Йонас Фольгер («Гасгас») +49,808
 
Сошли:
 
Марк Маркес («Хонда»)
Джек Миллер («КТМ»)
Алекс Ринс («ЛЧР Хонда»)
Хоан Мир («Хонда»)
Алекс Маркес («Грезини»)
Лука Марини («ВР46»)
Маверик Виньялес («Априлия»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
 
Положение в общем зачете, топ-5:
 
1. Франческо Баньяя – 94 очка
2. Марко Беццекки – 93
3. Брэд Биндер – 81
4. Хорхе Мартин – 80
5. Жоан Зарко – 66
 

1 комментарий

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Хорошая гонка в целом! Маркес добавил шоу конечно, но падать было не обязательно. Без хорош, но не стабилен как и Марини собственно. А в чемпионате, не смотря на вроде как явного фаворита, все близко пока что. Месяц перерыва, ждем Бестию (если он восстановится конечно) и посмотрим как Маркес дальше поедет.
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