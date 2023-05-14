MotoGP. Беццекки выиграл Гран-при Франции – 1000-ю гонку в истории серии, и до минимума сократил отставание от Баньяйи в общем зачете. Мартин – 2-й, Зарко – 3-й

Пилот «ВР46» Марко Беццекки выиграл Гран-при Франции. Для команды «ВР46», основателем которой является Валентино Росси, эта победа стала второй в MotoGP.

Второе и третье место заняли гонщики команды «Прамак» Хорхе Мартин и Жоан Зарко.

В то же время лидер общего зачета и обладатель поула Франческо Баньяя был вынужден сойти с дистанции гонки после столкновения с . По итогам заезда Баньяя сохранил лидерство в чемпионате, но его преимущество над Марко Беццекки сократилось до одного балла.

Заезд вышел насыщенным разного рода инцидентами и авариями. В итоге добраться до финиша и попасть в финальную классификацию смогли лишь 13 пилотов.

MotoGP

Гран-при Франции

Трасса Бугатти, Ле-Ман

14 мая 2023 года

Гонка

1. Марко Беццекки («ВР46») – 41.37,970

2. Хорхе Мартин (« -Дукати») +4,256

3. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +4,795

4. Аугусто Фернандес («Гасгас») +6,281

5. («Априлия») +6,726

6. Брэд Биндер («КТМ») +13,638

7. (« ») +15,023

8. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +15,826

9. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +16,370

10. Франко Морбиделли («Ямаха») +17,828

11. Данило Петруччи («Дукати») +29,735

12. Лоренцо Савадори («РНФ») +36,135

13. Йонас Фольгер («Гасгас») +49,808

Сошли:

Марк Маркес («Хонда»)

Джек Миллер («КТМ»)

Алекс Ринс («ЛЧР Хонда»)

Хоан Мир («Хонда»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Лука Марини («ВР46»)

Маверик Виньялес («Априлия»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Положение в общем зачете, топ-5:

1. Франческо Баньяя – 94 очка

2. Марко Беццекки – 93

3. Брэд Биндер – 81

4. Хорхе Мартин – 80

5. Жоан Зарко – 66