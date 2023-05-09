«Мерседес» пытался переманить Ньюи незадолго до продления его контракта с «Ред Булл»

« » предлагал работу одному из самых известных конструкторов в истории «Формулы-1» .

Специалист подписал новое многолетнее соглашение с «Ред Булл». Как передает F1-Insider.com, незадолго до этого Ньюи позвонила бывшая сотрудница «Ред Булл», ныне работающая одной из персональных ассистенток исполнительного директора «Мерседеса» . Тем не менее, Эдриан отказался от сделки с «Мерседесом».

Советник «Ред Булл» прокомментировал действия конкурентов:

«Похоже, господину Вольффу не хватает уверенности в том, что его люди справятся с проблемами с машиной».

Марко также высказался о неудачной попытке «Феррари» переманить технического директора «Ред Булл» Пьера Ваше:

«Мы все хотим, чтобы «Феррари» была конкурентоспособной. Но это делается иначе. Мы не на арабском базаре. Не говоря о том, что сам Ваше не хотел перехода, мы не были согласны на условия».

Ньюи и «Ред Булл» согласовали новый многолетний контракт (Autosport)

Кристиан Хорнер о попытках «Феррари» переманить инженеров «Ред Булл»: «Мы никого в заложниках не держим»