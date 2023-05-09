«Мерседес» пытался переманить Ньюи незадолго до продления его контракта с «Ред Булл»

Теги Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Тото Вольфф Пьер Ваше Авто

«Мерседес» предлагал работу одному из самых известных конструкторов в истории «Формулы-1» Эдриану Ньюи.

Специалист подписал новое многолетнее соглашение с «Ред Булл». Как передает F1-Insider.com, незадолго до этого Ньюи позвонила бывшая сотрудница «Ред Булл», ныне работающая одной из персональных ассистенток исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа. Тем не менее, Эдриан отказался от сделки с «Мерседесом».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал действия конкурентов:

«Похоже, господину Вольффу не хватает уверенности в том, что его люди справятся с проблемами с машиной».

Марко также высказался о неудачной попытке «Феррари» переманить технического директора «Ред Булл» Пьера Ваше:

«Мы все хотим, чтобы «Феррари» была конкурентоспособной. Но это делается иначе. Мы не на арабском базаре. Не говоря о том, что сам Ваше не хотел перехода, мы не были согласны на условия».

Ньюи и «Ред Булл» согласовали новый многолетний контракт (Autosport)

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14 комментариев

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Фридрих Свинько
В смысле не на базаре? А мотористов из мерса кто переманивал?
+27
-5
+22
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TravenS
Ответ Фридрих Свинько
В смысле не на базаре? А мотористов из мерса кто переманивал?
Это другое)
+23
-6
+17
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RusSt
Это конечно фантастика как он во времена когда все говорят что все рассчитывают компьютеры остается самым востребованным человеком в ф1
+5
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ibra207
Ответ Демид Котов
Комментарий удален пользователем
такого не произойдёт
+4
0
+4
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Minuvert
Ответ ffmp
Наверное самый востребованный человек в ф1. Сможет построить чемпионский болид даже из Вильямса, что уже доказал его ученик Фэллоус полностью переделав корыто Астонов в конкурентоспособный болид.
Так то Ньюи уже приводил Уильямс к чемпионству
+4
0
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ffmp
Наверное самый востребованный человек в ф1. Сможет построить чемпионский болид даже из Вильямса, что уже доказал его ученик Фэллоус полностью переделав корыто Астонов в конкурентоспособный болид.
+3
0
+3
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Рнпрл Аари
Ну насчёт базара доктор тоже загнул, все таки и РБ в свое время достаточно много крутых специалистов переманила в том числе мотористов для своего движка. Теперь РБ на коне и очень непросто оттуда кого то переменить не говоря уже о топовых специалистах, разве что предложить что то мега крутое например как Фэллоусу
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Minuvert
Ответ a_chip
Снится ли ему Айртон и лопнувший по шву рулевой вал?
Почитайте книгу "Как построить машину", за авторством самого Ньюи. Раздел называется: "Как построить FW16". В нем Ньюи рассказывает о своем видении той аварии.
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Совесть Черданцева
Тот самый Джеймс Эллисон: 🗿
+1
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Dino Mariani
Дырку вы от бублика получите, а не Ньюи.
+1
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Dino Mariani
К такому специалисту, Вольф должен был лично лететь и в ножки кланяться, а не ассистенткам звонок поручать - не серьезно как-то.
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Демид Котов
Комментарий удален пользователем
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