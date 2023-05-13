«Мерседес» пытается пристроить Шумахера на место Сарджента в «Уильямсе» (Sport1)

Теги возможные переходы Уильямс Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Тото Вольфф Хаас Мик Шумахер Ник де Врис Логан Сарджент Джеймс Воулз Авто

Мик Шумахер может вернуться на решетку «Формулы-1».

После двух сезонов в «Хаасе» Шумахер стал резервистом в «Мерседесе». Советник «Ред Булл» Гельмут Марко исключил вариант с заменой пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса на Мика, однако у Шумахера, как сообщается, есть другая опция.

Немецкий Sport1 пишет, что исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф ведет переговоры с руководителем «Уильямса» Джеймсом Воулзом, своим бывшим подчиненным, по поводу кокпита Логана Сарджента.

Американский новичок «Ф-1» и де Врис – единственные пилоты без очков в нынешнем сезоне. Утверждается, что место Сарджента под угрозой. Логан, как и Ник, должен прибавить в ближайшее время, если не хочет покинуть чемпионат.

Гельмут Марко: «Де Врис получил желтую карточку. В худшем случае его сменит Лоусон или Иваса, но не Риккардо или Шумахер»

Берни Экклстоун: «Шумахер должен забыть о «Ф-1» и думать об альтернативах»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Никитенко
хорошо,что шумахер не видит этого позора
просто стыдно
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Зубков
Носятся с этим Шумахером, как с писаной торбой. Непонятен смысл. Мерс сейчас может приглашать к себе топовых гонщиков. С Миком вроде уже всё понятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий