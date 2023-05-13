«Мерседес» пытается пристроить Шумахера на место Сарджента в «Уильямсе» (Sport1)
Мик Шумахер может вернуться на решетку «Формулы-1».
После двух сезонов в «Хаасе» Шумахер стал резервистом в «Мерседесе». Советник «Ред Булл» Гельмут Марко исключил вариант с заменой пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса на Мика, однако у Шумахера, как сообщается, есть другая опция.
Немецкий Sport1 пишет, что исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф ведет переговоры с руководителем «Уильямса» Джеймсом Воулзом, своим бывшим подчиненным, по поводу кокпита Логана Сарджента.
Американский новичок «Ф-1» и де Врис – единственные пилоты без очков в нынешнем сезоне. Утверждается, что место Сарджента под угрозой. Логан, как и Ник, должен прибавить в ближайшее время, если не хочет покинуть чемпионат.
Гельмут Марко: «Де Врис получил желтую карточку. В худшем случае его сменит Лоусон или Иваса, но не Риккардо или Шумахер»
Берни Экклстоун: «Шумахер должен забыть о «Ф-1» и думать об альтернативах»
просто стыдно