Охрана не пускала Стюарта и Брандла к Федереру для интервью перед стартом Гран-при Майами

Теги Роджер Федерер Джеки Стюарт Мартин Брандл Формула-1 Гран-при Майами Авто

Комментатору Sky Sports и бывшему пилоту «Ф-1» Мартину Брандлу пришлось прибегнуть к помощи со стороны трехкратного чемпиона Джеки Стюарта, чтобы взять интервью у легенды тенниса Роджера Федерера.

Брандл хотел взять экспресс-интервью у Федерера во время своей традиционной прогулки по стартовой решетке, но не мог пробиться к швейцарцу, поскольку того не пускала охрана.

Тогда Брандлу решил помочь находившийся рядом сэр Джеки Стюарт.

При этом Брандл пытался отговорить Стюарта от данной затеи:

«Джеки, не лезь ради меня в неприятности, ради всего святого!»

Охрана попыталась остановить Стюарта, но ситуация в итоге разрешилась – в том числе благодаря помощи Джорджа Расселла, находившегося рядом.

«Охрана отлично сделала свою работу, вернув меня за ограждения…Да уж, давно мне не доводилось пробиваться через строй охраны! Но для тебя, Мартин, все что угодно!» – прокомментировал Стюарт ситуацию у себя в соцсетях.

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11 комментариев

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antineutrino
спасибо Расселу, а то чуть легенду под руки не вывели
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as009595@icloud.com
Да уж формулу 1 называют королевой автоспорта, но даже находясь тут в качестве гостя, Роджер выглядит как король, в плане медийности и харизмы, даже многим великим спортсменам до него далеко
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valerixxx
Ответ Kanan Jarrus
охрана охраняла своего клиента? да что они себя позволяют
Ну по такой логике, они должны были закрутить не только наглого Стюарта, но и решившего помочь Расселла... Получается не очень хорошо сработали...
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akrets
Роджер, даже находясь в гостях, невольно становится хозяином ситуации. Статус- бог
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yaki2104
Ответ Великий Алонсо
Согласен, но в плане харизмы и интеллекта его опережает другой испанский гений, кстати абсолютный ровесник Роджера.
Бу-га-га
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badaboom
Охренеть у Брандла дикция, как для бывшего пилота
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Caerly
Самый харизматичный тут - Летучий Шотландец :)
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as009595@icloud.com
Ответ Великий Алонсо
Согласен, но в плане харизмы и интеллекта его опережает другой испанский гений, кстати абсолютный ровесник Роджера.
Согласен Алонсо харизматичен и как спортсмен интеллектуальный, но из характера и неверных решений по ходу карьеры, использовал талант на треть только, бизнес жилка и чутье у него хромает
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