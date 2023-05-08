Охрана не пускала Стюарта и Брандла к Федереру для интервью перед стартом Гран-при Майами

Комментатору Sky Sports и бывшему пилоту «Ф-1» пришлось прибегнуть к помощи со стороны трехкратного чемпиона , чтобы взять интервью у легенды тенниса Роджера Федерера.

Брандл хотел взять экспресс-интервью у Федерера во время своей традиционной прогулки по стартовой решетке, но не мог пробиться к швейцарцу, поскольку того не пускала охрана.

Тогда Брандлу решил помочь находившийся рядом сэр Джеки Стюарт.

При этом Брандл пытался отговорить Стюарта от данной затеи:

«Джеки, не лезь ради меня в неприятности, ради всего святого!»

Охрана попыталась остановить Стюарта, но ситуация в итоге разрешилась – в том числе благодаря помощи Джорджа Расселла, находившегося рядом.

«Охрана отлично сделала свою работу, вернув меня за ограждения…Да уж, давно мне не доводилось пробиваться через строй охраны! Но для тебя, Мартин, все что угодно!» – прокомментировал Стюарт ситуацию у себя в соцсетях.

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