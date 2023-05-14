Дэвид Култхард: «Такие ошибки Леклера неприемлемы, и он сам это понимает»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о выступлениях в нынешнем сезоне.

Култхард считает, что Леклеру нужно избавиться от ошибок, и тогда он сможет прибавить и получит шанс достичь своей цели – стать чемпионом «Формулы-1».

«Такие ошибки неприемлемы, они создают брешь в его броне. Он очень быстр, он умеет очень многое выжимать из этого болида, но он слишком часто ошибается, его действия наносят слишком много вреда.

Сам Шарль это понимает, команда тоже, и они просто мирятся с этим, потому что, а что еще они могут сделать? В команде понимают, что не собираются увольнять Леклера, он их самый ценный и сильный актив, если говорить о том, чтобы выжимать абсолютный максимум из их болида.

Думаю, все, что нужно Леклеру – это чемпионский титул. Тогда он станет совершенным гонщиком. А сейчас у Леклера нет титула чемпиона «Формулы-1». Поэтому он гоняется немного отчаянно и часто при пилотаже выходит за грань возможного», – рассказал Култхард.

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