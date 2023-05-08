Ральф Шумахер раскритиковал Сайнса и Леклера: «Фрэнк Уильямс уши бы мне надрал за такое»
Ральф Шумахер крайне недоволен выступлениями пилотов «Феррари» на Гран-при Майами.
Карлос Сайнс получил пятисекундный штраф за нарушение на въезде пит-лейн и завершил гонку пятым, Шарль Леклер дважды за уик-энд столкнулся с барьерами и финишировал седьмым.
«Машина не лучшая, но она способна на большее. Один гонщик перетормаживает на въезде на пит-лейн, другой едва может завершить быстрый круг без аварии.
Фрэнк Уильямс уши бы мне надрал [за такое]! Нехорошая тенденция», – высказался эксперт немецкого Sky и бывший пилот «БМВ-Уильямса».
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Сайнс конечно идиотский штраф словил, но хотя бы в этом желание бороться, а не доезжать показал, да и шансов выше оказаться все-равно бы не было
Что касается Штайнера, то можно посмотреть, как он руководит командой, сколько раз они руинили гонки своим пилотам идиотскими такииками. Тому же Мику в прошлом сезоне минимум 3-4 раза где он шел в зоне очков, они заируинили. Но с Миком удобно было, за его косяки в начале сезона и громкую фамилию, его выставили крайним. В этом сезоне уже успели испортить гонку Нико таким же образом. Он конечно не с дивана, но Джину Хаасу не помешало бы отправить его на диван
Что до Штайнера, то у меня нет особенных иллюзий по поводу качества его управления (Ральф тоже талантом как-то не блистал, если что), но его откровенное нытье при котором в проблемах Мика виноваты все, кроме собственно его племянника, делу не помогало от слова "совсем". Мало того что крашер, так еще и токсичный (стараниями дяди) крашер. Да еще и далеко не гению Магнуссену уступающий по полкруга.
Но дело в том, что Ральф - эксперт, а не болельщик. И его мнение должно быть хоть сколько-нибудь взвешенным. Работа такая. Вильнев тоже этим отличался, но его хотя экспертом не представляли.
Что же до Мика,то по всей видимости с ним было все решено еще до середины сезона. И, полагаю, медийное давление со стороны дяди действительно было одним из факторов. Что должно быть особенно обидно, потому что Мик в этом не виноват.
Про то я и говорю, что уже не важно было, как Мик выступит во второй половине и ему не супер прямо помогали. И то, он хорошо выступил. Но ему ошибки не начала сезона не простили. На того же Де Вриза так не гонят, хотя он никуда не едет и периодически приезжает в стену. Но он Де Вриз, а не Шумахер и Штайнера там нет