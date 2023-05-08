Ральф Шумахер раскритиковал Сайнса и Леклера: «Фрэнк Уильямс уши бы мне надрал за такое»

Ральф Шумахер крайне недоволен выступлениями пилотов «Феррари» на Гран-при Майами.

получил пятисекундный штраф за нарушение на въезде пит-лейн и завершил гонку пятым, Шарль Леклер дважды за уик-энд столкнулся с барьерами и финишировал седьмым.

«Машина не лучшая, но она способна на большее. Один гонщик перетормаживает на въезде на пит-лейн, другой едва может завершить быстрый круг без аварии.

уши бы мне надрал [за такое]! Нехорошая тенденция», – высказался эксперт немецкого Sky и бывший пилот «БМВ-Уильямса».

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