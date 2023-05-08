Ральф Шумахер раскритиковал Сайнса и Леклера: «Фрэнк Уильямс уши бы мне надрал за такое»

Теги Феррари Ральф Шумахер Уильямс Фрэнк Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Ральф Шумахер крайне недоволен выступлениями пилотов «Феррари» на Гран-при Майами.

Карлос Сайнс получил пятисекундный штраф за нарушение на въезде пит-лейн и завершил гонку пятым, Шарль Леклер дважды за уик-энд столкнулся с барьерами и финишировал седьмым.

«Машина не лучшая, но она способна на большее. Один гонщик перетормаживает на въезде на пит-лейн, другой едва может завершить быстрый круг без аварии.

Фрэнк Уильямс уши бы мне надрал [за такое]! Нехорошая тенденция», – высказался эксперт немецкого Sky и бывший пилот «БМВ-Уильямса».

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13 комментариев

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Schiaff1no
Эта машина Хаас догнать на большой прямой не могла, какое "большее"?
Сайнс конечно идиотский штраф словил, но хотя бы в этом желание бороться, а не доезжать показал, да и шансов выше оказаться все-равно бы не было
+14
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Антон Прокопчук
Судя по карьере Ральфа, ему это не помогло
+6
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AVKU
Феррари едет хуже Мерседесов. А Мерседес не может бороться с быками, да и с Алонсо им тяжело. Вопрос к машине гораздо больший, чем к гонщикам. Хотя, последние тоже косячат, пусть и от большого желания, но тем не менее.
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Alex Del-Piero
Ответ Владимир Малинин
" высказался эксперт немецкого Sky" как в слове "клоун" сделать 6 ошибок
ну ты то с дивана явно больше понимаешь, чем гонщик формулы 1
+4
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Alex Del-Piero
Ответ Владимир Малинин
Я не утверждал, что понимаю больше.Я утверждаю, что Ральф очень часто бред несет. И этот бред, кстати, имеет последствия, о чем говорил Г. Штайнер. Или он тоже "с дивана"?
в чем же бред? Леклер реально пол гонки плелся за Магнуссеном. Это факт. Тот же Сайнц не боролся с Хаасами. Леклер вообщн ошибается сильно больше, чем принято говорит. Его ошибки не принято замечать почему то

Что касается Штайнера, то можно посмотреть, как он руководит командой, сколько раз они руинили гонки своим пилотам идиотскими такииками. Тому же Мику в прошлом сезоне минимум 3-4 раза где он шел в зоне очков, они заируинили. Но с Миком удобно было, за его косяки в начале сезона и громкую фамилию, его выставили крайним. В этом сезоне уже успели испортить гонку Нико таким же образом. Он конечно не с дивана, но Джину Хаасу не помешало бы отправить его на диван
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Владимир Малинин
Ответ Alex Del-Piero
в чем же бред? Леклер реально пол гонки плелся за Магнуссеном. Это факт. Тот же Сайнц не боролся с Хаасами. Леклер вообщн ошибается сильно больше, чем принято говорит. Его ошибки не принято замечать почему то Что касается Штайнера, то можно посмотреть, как он руководит командой, сколько раз они руинили гонки своим пилотам идиотскими такииками. Тому же Мику в прошлом сезоне минимум 3-4 раза где он шел в зоне очков, они заируинили. Но с Миком удобно было, за его косяки в начале сезона и громкую фамилию, его выставили крайним. В этом сезоне уже успели испортить гонку Нико таким же образом. Он конечно не с дивана, но Джину Хаасу не помешало бы отправить его на диван
Ошибки - следствие риска. А риск - следствие хреновой машины (необязательно медленной, а неудобной в управлении, например). Косвенно об этом говорит, что ошибались оба пилота, а не только один. Если мне (или вам) с дивана позволительно этого не знать, то Ральф это знать обязан. Ну и отсылка к временам Ф. Вильямса - просто фееричная аргументация.
Что до Штайнера, то у меня нет особенных иллюзий по поводу качества его управления (Ральф тоже талантом как-то не блистал, если что), но его откровенное нытье при котором в проблемах Мика виноваты все, кроме собственно его племянника, делу не помогало от слова "совсем". Мало того что крашер, так еще и токсичный (стараниями дяди) крашер. Да еще и далеко не гению Магнуссену уступающий по полкруга.
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Alex Del-Piero
Ответ Владимир Малинин
Ошибки - следствие риска. А риск - следствие хреновой машины (необязательно медленной, а неудобной в управлении, например). Косвенно об этом говорит, что ошибались оба пилота, а не только один. Если мне (или вам) с дивана позволительно этого не знать, то Ральф это знать обязан. Ну и отсылка к временам Ф. Вильямса - просто фееричная аргументация. Что до Штайнера, то у меня нет особенных иллюзий по поводу качества его управления (Ральф тоже талантом как-то не блистал, если что), но его откровенное нытье при котором в проблемах Мика виноваты все, кроме собственно его племянника, делу не помогало от слова "совсем". Мало того что крашер, так еще и токсичный (стараниями дяди) крашер. Да еще и далеко не гению Магнуссену уступающий по полкруга.
Вот видите, какие разные оценки. Про это я и говорю. Тому же Сайнцу каждый косяк припоминают.Леклер бьет машину это не ошибка, а последствия риска, а когда менее опытный пилот, на гораздо менее быстрой машине пытается рисковать и находить грани, то он крашер. Как же так? Не хочу становится адвокатом Мика, но многим же очевидно, что минимум половина хейта в его сторону связано с громкой фамилией. Из-за фамилии и ожидания больше. Просто представьте, что его фамилия не Шумахер и ваша оценка его выступлений изменится
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Alex Del-Piero
Ответ Владимир Малинин
Ошибки - следствие риска. А риск - следствие хреновой машины (необязательно медленной, а неудобной в управлении, например). Косвенно об этом говорит, что ошибались оба пилота, а не только один. Если мне (или вам) с дивана позволительно этого не знать, то Ральф это знать обязан. Ну и отсылка к временам Ф. Вильямса - просто фееричная аргументация. Что до Штайнера, то у меня нет особенных иллюзий по поводу качества его управления (Ральф тоже талантом как-то не блистал, если что), но его откровенное нытье при котором в проблемах Мика виноваты все, кроме собственно его племянника, делу не помогало от слова "совсем". Мало того что крашер, так еще и токсичный (стараниями дяди) крашер. Да еще и далеко не гению Магнуссену уступающий по полкруга.
ну и про пол круга это перебор. все же парень прибавил и вторую половину он провел хорошо, но мы уже знаем, что команда на него уже забила и больше мешала с идиотскими тактиками
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Владимир Малинин
Ответ Alex Del-Piero
Вот видите, какие разные оценки. Про это я и говорю. Тому же Сайнцу каждый косяк припоминают.Леклер бьет машину это не ошибка, а последствия риска, а когда менее опытный пилот, на гораздо менее быстрой машине пытается рисковать и находить грани, то он крашер. Как же так? Не хочу становится адвокатом Мика, но многим же очевидно, что минимум половина хейта в его сторону связано с громкой фамилией. Из-за фамилии и ожидания больше. Просто представьте, что его фамилия не Шумахер и ваша оценка его выступлений изменится
"Тому же Сайнцу каждый косяк припоминают." Кто? Я вот - не припоминаю каждый косяк. Мне он вообще больше Леклера симпатичен.
Но дело в том, что Ральф - эксперт, а не болельщик. И его мнение должно быть хоть сколько-нибудь взвешенным. Работа такая. Вильнев тоже этим отличался, но его хотя экспертом не представляли.
Что же до Мика,то по всей видимости с ним было все решено еще до середины сезона. И, полагаю, медийное давление со стороны дяди действительно было одним из факторов. Что должно быть особенно обидно, потому что Мик в этом не виноват.
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Alex Del-Piero
Ответ Владимир Малинин
"Тому же Сайнцу каждый косяк припоминают." Кто? Я вот - не припоминаю каждый косяк. Мне он вообще больше Леклера симпатичен. Но дело в том, что Ральф - эксперт, а не болельщик. И его мнение должно быть хоть сколько-нибудь взвешенным. Работа такая. Вильнев тоже этим отличался, но его хотя экспертом не представляли. Что же до Мика,то по всей видимости с ним было все решено еще до середины сезона. И, полагаю, медийное давление со стороны дяди действительно было одним из факторов. Что должно быть особенно обидно, потому что Мик в этом не виноват.
по Сайнцу, не будете же спорить, что его критикуют сильно больше, чем Шарля? Сколько нытья было в прошлом сезоне, что Феррари не применяют командную тактику в пользу Шарля. В то же время большинство из этих людей обвиняли в командной тактике Макса и Льюиса

Про то я и говорю, что уже не важно было, как Мик выступит во второй половине и ему не супер прямо помогали. И то, он хорошо выступил. Но ему ошибки не начала сезона не простили. На того же Де Вриза так не гонят, хотя он никуда не едет и периодически приезжает в стену. Но он Де Вриз, а не Шумахер и Штайнера там нет
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