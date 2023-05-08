Лео Туррини: «Было физически плохо смотреть, как Леклер борется с «Хаасом». «Феррари» удручает»
Журналист Лео Туррини поделился эмоциями после неудачи «Феррари» на Гран-при Майами.
Особо Туррини отметил борьбу Шарля Леклера с пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном – коллеги неоднократно менялись позициями. Гонщик Скудерии завершил заезд на седьмой позиции, его партнер Карлос Сайнс стал пятым.
«Феррари» в Майами удручает. Клянусь, мне было физически плохо смотреть, как Леклер борется с «Хаасом» Магнуссена на протяжении большей части гонки.
Когда Сайнс получил штраф за превышение скорости на пит-лейн, я подумал, что так он вымещает разочарование за слишком медленную скорость на трассе.
Очевидно, что чудесные «обновления» просто не работают. Во Флориде «красные» были четвертой силой, даже уступая «Астон Мартин» и «Мерседесу». Учитывая зимние ожидания, это болезненно. Болезненно.
Я не требую, чтобы «Феррари» оказалась впереди «Ред Булл». Я знаю, что это нереально. Но, возможно, она не должна находиться позади «Астон Мартин» и «Мерседеса».
О Ферстаппене скажу лишь, что у него ракета, однако он управляет ей как феномен. Простите, хейтеры, но Макс стоит в одном ряду с Сенной, Шуми и Хэмилтоном», – написал Туррини в своем блоге.
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