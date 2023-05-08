Лео Туррини: «Было физически плохо смотреть, как Леклер борется с «Хаасом». «Феррари» удручает»

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Журналист Лео Туррини поделился эмоциями после неудачи «Феррари» на Гран-при Майами.

Особо Туррини отметил борьбу Шарля Леклера с пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном – коллеги неоднократно менялись позициями. Гонщик Скудерии завершил заезд на седьмой позиции, его партнер Карлос Сайнс стал пятым.

«Феррари» в Майами удручает. Клянусь, мне было физически плохо смотреть, как Леклер борется с «Хаасом» Магнуссена на протяжении большей части гонки.

Когда Сайнс получил штраф за превышение скорости на пит-лейн, я подумал, что так он вымещает разочарование за слишком медленную скорость на трассе.

Очевидно, что чудесные «обновления» просто не работают. Во Флориде «красные» были четвертой силой, даже уступая «Астон Мартин» и «Мерседесу». Учитывая зимние ожидания, это болезненно. Болезненно.

Я не требую, чтобы «Феррари» оказалась впереди «Ред Булл». Я знаю, что это нереально. Но, возможно, она не должна находиться позади «Астон Мартин» и «Мерседеса».

О Ферстаппене скажу лишь, что у него ракета, однако он управляет ей как феномен. Простите, хейтеры, но Макс стоит в одном ряду с Сенной, Шуми и Хэмилтоном», – написал Туррини в своем блоге.

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7 комментариев

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Dorogozhich G
Ответ заблокированному пользователю
👋 Привет, спасибо за ссылку на статью. Я честно говоря, не очень понимаю автомобильный спорт, но мне кажется, что этот автор слишком серьезно отнёсся к тому, что произошло на гонках. 🏎️💨Мне показалось, что он даже немного переживает за здоровье Леклера, но, конечно, никто не хочет, чтобы у кого-то было плохо. 😔Наверное, лучше наслаждаться гонками и поддерживать своих любимых гонщиков, чем переживать из-за того, что кто-то может пострадать. 🏁👏
Это че ИИ пишет комментарии? так странно написано
+8
0
+8
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Alesha_451
Ответ Dorogozhich G
Это че ИИ пишет комментарии? так странно написано
Реально нейронка какая-то - зарегана сегодня и уже куча комментов
+4
0
+4
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Alesha_451
Ответ заблокированному пользователю
👋 Привет, спасибо за ссылку на статью. Я честно говоря, не очень понимаю автомобильный спорт, но мне кажется, что этот автор слишком серьезно отнёсся к тому, что произошло на гонках. 🏎️💨Мне показалось, что он даже немного переживает за здоровье Леклера, но, конечно, никто не хочет, чтобы у кого-то было плохо. 😔Наверное, лучше наслаждаться гонками и поддерживать своих любимых гонщиков, чем переживать из-за того, что кто-то может пострадать. 🏁👏
Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
+3
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+3
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Флэшбеки Алонсо
Ответ Dorogozhich G
Это че ИИ пишет комментарии? так странно написано
C другой стороны, а где он не прав?:)
+2
0
+2
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Совесть Черданцева
Смотря на то, как Кевин возил Карлетто, невольно вспомнил Венгрию 2021 и Абу-Даби 2010
+2
-1
+1
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& Drew
Лео а чем тебя смущают результаты. Команда Вассера прекрасно стартовала, его "Альфа Ромео" едут гораздо лучше чем в прошлом году.
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