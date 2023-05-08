Лео Туррини: «Было физически плохо смотреть, как Леклер борется с «Хаасом». «Феррари» удручает»

Журналист Лео Туррини поделился эмоциями после неудачи «Феррари» на Гран-при Майами.

Особо Туррини отметил борьбу с пилотом « » – коллеги неоднократно менялись позициями. Гонщик Скудерии завершил заезд на седьмой позиции, его партнер стал пятым.

«Феррари» в Майами удручает. Клянусь, мне было физически плохо смотреть, как Леклер борется с «Хаасом» Магнуссена на протяжении большей части гонки.

Когда Сайнс получил штраф за превышение скорости на пит-лейн, я подумал, что так он вымещает разочарование за слишком медленную скорость на трассе.

Очевидно, что чудесные «обновления» просто не работают. Во Флориде «красные» были четвертой силой, даже уступая «Астон Мартин» и «Мерседесу». Учитывая зимние ожидания, это болезненно. Болезненно.

Я не требую, чтобы «Феррари» оказалась впереди « ». Я знаю, что это нереально. Но, возможно, она не должна находиться позади «Астон Мартин» и «Мерседеса».

О Ферстаппене скажу лишь, что у него ракета, однако он управляет ей как феномен. Простите, хейтеры, но Макс стоит в одном ряду с Сенной, Шуми и Хэмилтоном», – написал Туррини в своем блоге.

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