Джо Сейвард: «Ходят слухи о Булье в «Альпин»

Джо Сейвард рассказал о потенциальном преемнике Отмара Сафнауэра в «Альпин».

Исполнительный директор компании Лоран Росси подверг команду критике и пригрозил менеджерам «последствиями», если выступления не улучшатся по ходу сезона-2023.

Сейвард отмечает, что перестановки не произойдут в самое ближайшее время, однако ходят слухи о возможном возвращении в Энстоун Эрика Булье. Французский менеджер возглавлял коллектив, выступавший как « » и « », в 2010-2014 годах.

«Проблема в том, что команда не демонстрирует уровень, которого хотят боссы, и Росси четко дал понять, что хочет результатов, или полетят головы. Но пока, возможно, головы не полетят: Росси фактически сказал: «Исправляйте!», так что у руководителей есть время.

Уже ходят слухи о потенциальных преемниках, но у «Альпин» специфическая проблема: нескольких лучших кандидатов выгнали из команды, и вряд ли их позовут обратно. Это означает, что пул претендентов достаточно маленький.

Имя, которое я слышал в разговорах – Эрик Булье, относительно успешно руководивший Энстоуном несколько лет назад, пока команда не пошла под откос из-за отсутствия денег, после чего Эрик перешел в «Макларен», где оказался под перекрестным огнем враждующих группировок.

Ходят слухи, что и « » может произвести некоторые перестановки в ближайшем будущем, если ситуация не улучшится, поскольку акционеры недовольны положением. Слухи есть слухи – посмотрим, что случится на самом деле», – написал британский журналист в своем блоге.

Исполнительный директор «Альпин» о Сафнауэре: «Неудачи влияют на запас доверия. Я не буду ждать до конца года, нужно исправить настрой»

Исполнительный директор «Альпин» о первых Гран-при: «Плохо, посредственно, много дилетантства. Место в чемпионате не стоит потраченных ресурсов»