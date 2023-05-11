Джо Сейвард: «Ходят слухи о Булье в «Альпин»
Джо Сейвард рассказал о потенциальном преемнике Отмара Сафнауэра в «Альпин».
Исполнительный директор компании Лоран Росси подверг команду критике и пригрозил менеджерам «последствиями», если выступления не улучшатся по ходу сезона-2023.
Сейвард отмечает, что перестановки не произойдут в самое ближайшее время, однако ходят слухи о возможном возвращении в Энстоун Эрика Булье. Французский менеджер возглавлял коллектив, выступавший как «Рено» и «Лотус», в 2010-2014 годах.
«Проблема в том, что команда не демонстрирует уровень, которого хотят боссы, и Росси четко дал понять, что хочет результатов, или полетят головы. Но пока, возможно, головы не полетят: Росси фактически сказал: «Исправляйте!», так что у руководителей есть время.
Уже ходят слухи о потенциальных преемниках, но у «Альпин» специфическая проблема: нескольких лучших кандидатов выгнали из команды, и вряд ли их позовут обратно. Это означает, что пул претендентов достаточно маленький.
Имя, которое я слышал в разговорах – Эрик Булье, относительно успешно руководивший Энстоуном несколько лет назад, пока команда не пошла под откос из-за отсутствия денег, после чего Эрик перешел в «Макларен», где оказался под перекрестным огнем враждующих группировок.
Ходят слухи, что и «Макларен» может произвести некоторые перестановки в ближайшем будущем, если ситуация не улучшится, поскольку акционеры недовольны положением. Слухи есть слухи – посмотрим, что случится на самом деле», – написал британский журналист в своем блоге.
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