WRC. Рованпера выиграл Ралли Португалии, Сордо – 2-й, Лаппи – 3-й

Пилот « » Калле Рованпера выиграл . На финише преимущество финна над занявшим второе место составило 54 секунды. Третьим заезд завершил еще один финн Эсапекка Лаппи.

Чемпионат мира по ралли

Ралли Португалии

12-14 мая 2023 года

Топ-10

1. («Тойота») – 3:35.11,7

2. Дани Сордо («Хендэ») +54,7

3. Эсапекка Лаппи («Хендэ») +1.20,3

4. Отт Тянак (« ») +2.04,1

5. Тьерри Невилль («Хендэ») +8.22,5

6. Гас Гринсмит («Шкода») +9.43,4

7. Оливер Сольберг («Шкода») +9.44,6

8. Андреас Миккельсен («Шкода») +10.26,4

9. Йоан Россель («Ситроен») +11.33,2

10. Теему Сунинен («Хендэ») +12.16,3