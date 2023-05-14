WRC. Рованпера выиграл Ралли Португалии, Сордо – 2-й, Лаппи – 3-й

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Пилот «Тойоты» Калле Рованпера выиграл Ралли Португалии. На финише преимущество финна над занявшим второе место Дани Сордо составило 54 секунды. Третьим заезд завершил еще один финн Эсапекка Лаппи.

Чемпионат мира по ралли
Ралли Португалии
12-14 мая 2023 года
Топ-10
 
1. Калле Рованпера («Тойота») – 3:35.11,7
2. Дани Сордо («Хендэ») +54,7
3. Эсапекка Лаппи («Хендэ») +1.20,3
4. Отт Тянак («Форд») +2.04,1
5. Тьерри Невилль («Хендэ») +8.22,5
6. Гас Гринсмит («Шкода») +9.43,4
7. Оливер Сольберг («Шкода») +9.44,6
8. Андреас Миккельсен («Шкода») +10.26,4
9. Йоан Россель («Ситроен») +11.33,2
10. Теему Сунинен («Хендэ») +12.16,3
 

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