Макс Ферстаппен о свисте трибун: «Люди не любят победителей»
Макс Ферстаппен рассказал, что его не тревожит освистывание со стороны болельщиков.
Звуки неодобрения лидер чемпионата услышал перед стартом победного Гран-при Майами и во время церемонии награждения.
«Думаю, если бы я пилотировал в хвосте, никто бы так не реагировал, верно? Мне кажется, это нормально, когда ты побеждаешь – люди не любят победителей.
Так что у меня нет абсолютно никаких проблем, пока я на вершине – для меня это главное. Я заберу трофей домой, а они вернутся к себе и проведут приятный вечер», – сказал Макс.
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Они хотя бы об этом говорят прямо, а не рассказывают сказки про 4 машину по скорости и превозмогания в гонках.