Макс Ферстаппен о свисте трибун: «Люди не любят победителей»

Теги Ред Булл болельщики Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Макс Ферстаппен рассказал, что его не тревожит освистывание со стороны болельщиков.

Звуки неодобрения лидер чемпионата услышал перед стартом победного Гран-при Майами и во время церемонии награждения.

«Думаю, если бы я пилотировал в хвосте, никто бы так не реагировал, верно? Мне кажется, это нормально, когда ты побеждаешь – люди не любят победителей.

Так что у меня нет абсолютно никаких проблем, пока я на вершине – для меня это главное. Я заберу трофей домой, а они вернутся к себе и проведут приятный вечер», – сказал Макс.

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Майами: первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серега Москалев
Люди не любят скучные гонки на самовозах.
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alesha_451
Все доминирующие чемпы через такое проходили. Как только прекратится доминирование все пройдет, людишки отходчивые)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Александрович
Люди не любят самовозки ,способные привозить по 20 секунд без остановок.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ffmp
По моему, только его больше освистывали, нежели чем Переса. Люди не любят людей с гнильцой.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hafiz
Комплекс тимати? "Вы меня не любите, потому что завидуете!" ;)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мать Зетмира
Ответ Алексей Александрович
Люди не любят самовозки ,способные привозить по 20 секунд без остановок.
Это вина Макса?
Они хотя бы об этом говорят прямо, а не рассказывают сказки про 4 машину по скорости и превозмогания в гонках.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ева без Адама
В Америке много болел Переса, а Перес был унижен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R0mari0
Ответ Анатолий Дегтярёв
А вот был бы ты черным)))
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a_chip
Ответ R0mari0
Комментарий удален модератором
Здесь бы уже полыхало на полтысячи комментариев
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleus Marcus
Ответ мать Зетмира
Это вина Макса? Они хотя бы об этом говорят прямо, а не рассказывают сказки про 4 машину по скорости и превозмогания в гонках.
а это была вина Хэма, когда он доминировал, которого до сих пор тут ненавидят?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsenoga
Ответ Aleus Marcus
а это была вина Хэма, когда он доминировал, которого до сих пор тут ненавидят?
просто он черный и модный, поэтому его не любят, тем более в россии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mortimer1
Ответ ffmp
По моему, только его больше освистывали, нежели чем Переса. Люди не любят людей с гнильцой.
Поэтому тебя и не любят
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий