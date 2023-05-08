Макс Ферстаппен о свисте трибун: «Люди не любят победителей»

Макс Ферстаппен рассказал, что его не тревожит освистывание со стороны болельщиков.

Звуки неодобрения лидер чемпионата услышал перед стартом победного и во время церемонии награждения.

«Думаю, если бы я пилотировал в хвосте, никто бы так не реагировал, верно? Мне кажется, это нормально, когда ты побеждаешь – люди не любят победителей.

Так что у меня нет абсолютно никаких проблем, пока я на вершине – для меня это главное. Я заберу трофей домой, а они вернутся к себе и проведут приятный вечер», – сказал Макс.

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