Алехандро Агаг: «Доминирующему «Ред Булл» приходится заглушать моторы, это нехорошо для «Ф-1»

Теги Ред Булл Алехандро Агаг Формула-1 Формула E Extreme E Авто

Основатель «Формулы E» и Extreme E поделился мыслями о доминировании «Ред Булл».

По словам Алехандро Агага, одна из проблем заключается в гонке технологий в «Формуле-1».

– Победы – это часть гонок. Если ты никогда не выигрываешь, становится скучно. Поэтому важно, чтобы все получили шанс добиться успеха.

Посмотрите на «Формулу-1»: «Ред Булл» приходится заглушать моторы в некоторых случаях, чтобы не казаться столь доминирующим, и это нехорошо для серии. Мы не хотим допускать ту же ошибку [в Extreme E].

– Большее влияние технологий приводит как раз к риску доминирования. Насколько вы хотите допустить гонку технологий среди производителей Extreme E?

– Это также влияет на расходы. Нужно ли нам это? Думаю, необходимо развивать технологии сообща, чтобы команды оставались конкурентоспособными и тратили меньше. Разницу между командами могут создавать гонщики или настройки.

Что касается технологий, в будущем мы должны двигаться в направлении водорода. Пока что инициатив слишком мало, нет ни одной гоночной платформы, посвященной данной теме. Тем не менее, водород – очень интересный способ хранения энергии, и эта технология станет важной частью пути к электрической мобильности. Так что будущее Extreme E частично будет связано с водородом.

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2 комментария

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Ascari
Преимущество РБ в машине/аэродинамике. Она не "жрёт" резину, у неё не "нервности". Так что РБ вряд ли укруяивает мотор. Вот меринам приходилось душить движок, так как он имел колоссальное преимущество. А машина была средней, "жрала" резину (сколько изменений в шинах делали по ходу сезона, чтоб мерины меньше страдали) как сумасшедшая (под РБ тоже меняли резину до турбоэры кстати), скользила (когда приходилось жать на полную).
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