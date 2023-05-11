Джолион Палмер: «Леклер – быстрейший на одном круге и один из лучших в «Ф-1» вместе с Ферстаппеном и Хэмилтоном, но двух чемпионов отличает стабильность»

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Джолион Палмер высказался о мастерстве и ошибках пилота «Феррари» Шарля Леклера.

На Гран-при Майами Леклер устроил две аварии – сначала в практике, затем в квалификации. На предыдущем этапе в Азербайджане Шарль врезался в барьеры в конце квалификационной сессии.

«Уровень инцидентов вызывает недоумение. Я по-прежнему считаю его быстрейшим человеком в пелотоне, если говорить о скорости на одном круге, и он продемонстрировал это блестящим двойным поулом в Баку. Тем не менее, слишком часто для монегаска все заканчивается печально, и в последние недели его репутация как пилота с подходом «пан или пропал» лишь укрепилась.

Надо признать, что для такого талантливого гонщика ошибок много. Мы видели подобное еще в его первый сезон в «Феррари» в 2019 году: он допустил ненужную аварию в Баку во втором сегменте, когда претендовал на поул, а затем укорял себя печально известной фразой «я тупой».

Прошло четыре года, и мы увидели еще одно столкновение в квалификации в Баку (уже на промежуточном поуле – совсем как в квалификации в Монако в 2021-м), а теперь случилась авария в Майами. Кроме того, был инцидент в Имоле в прошлом году и ключевая авария во Франции, где он лидировал – в обоих случаях Шарль боролся за победу. Также мы видели более чем частые инциденты в практиках.

Леклер жалуется на то, что у «Феррари» 2023 года нестабильный баланс, повышенная чувствительность к ветру, и в целом машина трудная для управления, что вполне может быть правдой. Но и его стиль пилотажа вызывает вопросы. Может, находясь в болиде, который не столь быстр в сравнении с «Ред Булл», он ищет время там, где его нет? Сдается мне, он должен немного пересмотреть ожидания.

Тем не менее, я бы назвал Леклера в числе лучших гонщиков на решетке вместе с Ферстаппеном и Хэмилтоном. Но этих двух чемпионов отличает стабильность. Может, они не выжимают скорость до последней капли, как Леклер, однако ошибок допускают существенно меньше. Если ты по-настоящему претендуешь на титул, именно это имеет значение.

Леклеру нелегко сдать последний процент своей скорости. Это в его гоночной ДНК – он всегда пилотировал на пределе и поэтому выдал так много ярких поулов по ходу карьеры. Я считаю, дело в оценке риска. Похоже, он пилотирует на пределе с первого же круга практики до финиша Гран-при. Может, в какие-то моменты стоит снизить риск», – отметил эксперт сайта «Формулы-1» и бывший гонщик чемпионата.

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8 комментариев

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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Великий Алонсо
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Ты написал два раза одно и то же, но заменил слово "пук-пук" на "бредни". Это экспертный подход к редактуре и стилю собственных мыслей?
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Анатолий Зубков
Перес - стрит-рейсер. Леклер - стрит-крэшер.
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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Великий Алонсо
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Может Джолиону еще Фанхио надо было вспомнить?
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Великий Алонсо
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Великий Алонсо
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irs118return
люсинда причём тут непонятно , да и палмер эксперт типа попа ))
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Jurijs isajevs
Да уж, некий персонаж под ником " великий Алонсо" давно ударился головой обо что-то очень твёрдое. Индикатор тупизма зашкаливает! Именно тупизма, а не тупости.
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Анатолий Зубков
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Ты написал два раза одно и то же, но заменил слово "пук-пук" на "бредни". Это экспертный подход к редактуре и стилю собственных мыслей?
Иногда кажется, что опусы под этим ником пишет искусственный интеллект. Хотя "интеллект" - это слишком громко сказано. Нет там интеллекта.
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