Эдди Джордан: «Я ошибался насчет Расселла – никогда не думал, что он будет побеждать Хэмилтона»

Теги Льюис Хэмилтон Уильямс Эдди Джордан Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан признал, что ошибался насчет перспектив Джорджа Расселла в «Мерседесе».

Ранее Джордан критиковал решение боссов «Мерседеса» пригласить Расселла в команду, считая, что тот не потянет выступления на самом высоком уровне.

«Я ошибался насчет Джорджа Расселла. Я смотрел на него в «Уильямсе» и спрашивал себя: «Они всерьез собираются его подписать?»

Но Джордж меня просто потряс. Я никогда не думал, что он будет выступать на таком уровне, делать такие вещи, и никогда не думал, что он будет побеждать Хэмилтона», – рассказал Джордан.

Теперь Хэмилтон пропускает напарника по первой же просьбе «Мерседеса». Ноль возражений!

9 комментариев

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Batt Monner
Уже иксперды из британского лагеря признают, что Джордж укатывает Хэма. Скоро и до Хилла дойдет
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Анатолий Зубков
Британцы потихоньку входят в стадию принятия того, что многоразовый сэр далеко не самый величайший из величайших, а просто оказался в нужное время в нужном месте.
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Batt Monner
Ответ grag68
Ну в прошлом году, Расселл уступил по чистой скорости. В этом пока Льюис проигрывает, но посмотрим, приспособится ли к машине.
По тем раскладам, который я видел, Джордж и в прошлом году был в среднем быстрее и в квалах, и в гонках
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Batt Monner
Ответ Kasper N . P .
счет в квалах в пользу Хэма, в гонках в целом тоже Хэм был пошустрее, везение было больше на стороне Жорика
Одно дело счет, другое среднее отставание в квалах и гонках. Джордж был почти на десятку быстрее
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SIH
Что это с британцами?
То Култхард говорит , что "...Льюис по-прежнему силен, просто он не сможет проявить себя до тех пор, пока «Мерседес» не станет столь же могущественным, как раньше..."
Теперь Джордан "потрясен".
Они о чем-то стали догадываться, "трезветь" ?
"О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!"(С)
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