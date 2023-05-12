Эдди Джордан: «Я ошибался насчет Расселла – никогда не думал, что он будет побеждать Хэмилтона»
Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан признал, что ошибался насчет перспектив Джорджа Расселла в «Мерседесе».
Ранее Джордан критиковал решение боссов «Мерседеса» пригласить Расселла в команду, считая, что тот не потянет выступления на самом высоком уровне.
«Я ошибался насчет Джорджа Расселла. Я смотрел на него в «Уильямсе» и спрашивал себя: «Они всерьез собираются его подписать?»
Но Джордж меня просто потряс. Я никогда не думал, что он будет выступать на таком уровне, делать такие вещи, и никогда не думал, что он будет побеждать Хэмилтона», – рассказал Джордан.
Теперь Хэмилтон пропускает напарника по первой же просьбе «Мерседеса». Ноль возражений!
То Култхард говорит , что "...Льюис по-прежнему силен, просто он не сможет проявить себя до тех пор, пока «Мерседес» не станет столь же могущественным, как раньше..."
Теперь Джордан "потрясен".
Они о чем-то стали догадываться, "трезветь" ?
"О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!"(С)