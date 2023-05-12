Эдди Джордан: «Я ошибался насчет Расселла – никогда не думал, что он будет побеждать Хэмилтона»

Бывший владелец команды «Формулы-1» признал, что ошибался насчет перспектив Джорджа Расселла в « ».

Ранее Джордан критиковал решение боссов «Мерседеса» пригласить Расселла в команду, считая, что тот не потянет выступления на самом высоком уровне.

«Я ошибался насчет . Я смотрел на него в « » и спрашивал себя: «Они всерьез собираются его подписать?»

Но Джордж меня просто потряс. Я никогда не думал, что он будет выступать на таком уровне, делать такие вещи, и никогда не думал, что он будет побеждать Хэмилтона», – рассказал Джордан.

Теперь Хэмилтон пропускает напарника по первой же просьбе «Мерседеса». Ноль возражений!