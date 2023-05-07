Исполнительный директор «Альпин» о первых Гран-при: «Плохо, посредственно, много дилетантства. Место в чемпионате не стоит потраченных ресурсов»

Лоран Росси сообщил, что результаты «Альпин» никуда не годятся.

Исполнительный директор «Альпин» дал интервью Canal+ перед квалификацией к , которая, вероятно, повысила настроение менеджеру – показал пятое время, также пробился в третий сегмент, где стал восьмым.

Первые четыре этапа сезона-2023 Росси оценил крайне негативно. «Альпин» занимает шестую строчку в Кубке конструкторов с восемью очками.

«Разочаровывающе, очень печально. Мы начали год с плохой скорости и плохой работы. Очевидно, наше место в чемпионате не стоит потраченных ресурсов, и мы достаточно далеки – на самом деле очень далеки – от конечной цели на сезон.

Я замечаю, что дело не только в очевидной нехватке скорости и тщательности в работе, но потенциально в настрое, который не соответствует стандартам команды в прошлом.

Мне не понравился первый Гран-при [ ], потому что там было много – прошу прощения за это слово – дилетантства, который привел такому результату. Это было посредственно, плохо. Последняя гонка в Баку вышла невероятно похожей на ту, что была в Бахрейне. Это неприемлемо.

Можно допускать ошибки – есть базовый принцип, ты учишься на ошибках. Но нужно учиться. Если ошибка повторяется, это означает, что выводы не сделали, ответственность на себя не взяли. Это неприемлемо», – сообщил Росси.

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