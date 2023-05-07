Исполнительный директор «Альпин» о первых Гран-при: «Плохо, посредственно, много дилетантства. Место в чемпионате не стоит потраченных ресурсов»

Теги Гран-при Бахрейна Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Гран-при Азербайджана Гран-при Майами Альпин Лоран Росси Авто

Лоран Росси сообщил, что результаты «Альпин» никуда не годятся.

Исполнительный директор «Альпин» дал интервью Canal+ перед квалификацией к Гран-при Майами, которая, вероятно, повысила настроение менеджеру – Пьер Гасли показал пятое время, Эстебан Окон также пробился в третий сегмент, где стал восьмым.

Первые четыре этапа сезона-2023 Росси оценил крайне негативно. «Альпин» занимает шестую строчку в Кубке конструкторов с восемью очками.

«Разочаровывающе, очень печально. Мы начали год с плохой скорости и плохой работы. Очевидно, наше место в чемпионате не стоит потраченных ресурсов, и мы достаточно далеки – на самом деле очень далеки – от конечной цели на сезон.

Я замечаю, что дело не только в очевидной нехватке скорости и тщательности в работе, но потенциально в настрое, который не соответствует стандартам команды в прошлом.

Мне не понравился первый Гран-при [Бахрейна], потому что там было много – прошу прощения за это слово – дилетантства, который привел такому результату. Это было посредственно, плохо. Последняя гонка в Баку вышла невероятно похожей на ту, что была в Бахрейне. Это неприемлемо.

Можно допускать ошибки – есть базовый принцип, ты учишься на ошибках. Но нужно учиться. Если ошибка повторяется, это означает, что выводы не сделали, ответственность на себя не взяли. Это неприемлемо», – сообщил Росси.

«Альпин» продала 25 процентов команды за $212 млн автодилеру из США (Джо Сейвард)

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15 комментариев

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RusSt
Сам развалил всю команду а теперь про ресурсы заговорил
+12
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Орбит Орбит
самый посредственный в этой команде сам Росси
+7
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Ascari
Рено хочет съехать из чемпионата по-тихому?? Для этого и придумали переход на "альпин"?? чтоб меньше разговоров о уходе заводской команды Рено из Ф1??
+4
0
+4
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AVKU
Рено уже давно деньги на Ф1 выкидывает, без пользы себе и своему бренду. Тоже мне новость...
+2
0
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Zethg95
Смотришь и удивляешься. Обычно когда дядя Федор сваливал в другую команду, старая шла вверх, а новая команда Алонсо наоборот на дно, а тут все перевернулось...
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doctor.morge
Похоже получил ускорение из штаб-квартиры Рено:)
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Андрей Омельянович
Ответ Ascari
Пропустил эту новость, если честно. Тогда, потенциально, на продажу готовы две команды(ещё Альфа таури с высокой вероятностью).
«Альпин» заключила сделку с AutoNation.
Официально команда сообщила о партнерстве с крупным американским автодилером.
Как утверждает британский журналист Джо Сейвард, речь идет о продаже 25 процентов акций «Альпин», и эта величина может возрасти до 40 процентов. Предположительная стоимость акций составила 212 миллионов долларов.
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индийский огурчик
по-моему с уходом алонсо в альпине началась депрессия
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Simon Petrikov
кстати реально дилетанты, сегодня больше очков должны были набрать (ну если софт не весь убитый намертво был)
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Андрей Омельянович
Ответ Ascari
Рено хочет съехать из чемпионата по-тихому?? Для этого и придумали переход на "альпин"?? чтоб меньше разговоров о уходе заводской команды Рено из Ф1??
так недавно же была новость о продаже 25%.
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Ascari
Ответ Андрей Омельянович
так недавно же была новость о продаже 25%.
Пропустил эту новость, если честно. Тогда, потенциально, на продажу готовы две команды(ещё Альфа таури с высокой вероятностью).
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Сергей Богатырёв
Ответ Андрей Омельянович
так недавно же была новость о продаже 25%.
ну так они продали не абы кому, а своему продажнику в США
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Сергей Богатырёв
Ответ Ascari
Рено хочет съехать из чемпионата по-тихому?? Для этого и придумали переход на "альпин"?? чтоб меньше разговоров о уходе заводской команды Рено из Ф1??
если Ф1 прибыльна сейчас для всех участников, как говорят, какой смысл сваливать?
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Сергей Богатырёв
Ответ Zethg95
Смотришь и удивляешься. Обычно когда дядя Федор сваливал в другую команду, старая шла вверх, а новая команда Алонсо наоборот на дно, а тут все перевернулось...
в Австралии оба неплохо шли, но завал имени Сайнса им всё запорол, собственно, Альпы больше всех пострадали тогда.
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