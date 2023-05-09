Ральф Шумахер об «идиотах»-охранниках на Гран-при Майами: «Они так грубо меня оттолкнули, что стало очень больно. Такое случилось впервые за 20 лет»

Ральф Шумахер остался в недоумении от грубых действий охраны на Гран-при Майами.

Ранее стало известно, что охранники не пускали трехкратного чемпиона «Формулы-1» и комментатора Sky Sports Мартина Брандла к легенде тенниса Роджеру Федереру.

, работающий на немецком Sky, рассказал о физическом воздействии со стороны сотрудников, которых назвал «идиотами».

«Охрана так грубо меня оттолкнула, что стало очень больно. Царапины забудутся, но так просто не должно работать. Я ожидаю извинений. Но гораздо важнее сделать так, чтобы подобное не повторялось.

Я сказал в прямом эфире, что они идиоты. И я остаюсь при своем мнении. Мы свяжемся с «Формулой-1» по этому поводу. Такое случилось впервые за более чем 20 лет в «Формуле-1».

Нас [с другим ведущим Петером Харденаке] оттеснили как катком, очень жестко. Это просто неприемлемо. Мы никоим образом не мешали. Стюарды в США действуют неоправданно. Они не разбираются в ситуации и не понимают, как работает взаимодействие в «Формуле-1», – сообщил бывший пилот чемпионата.

Видео: Охрана не пускала Стюарта и Брандла к Федереру для интервью перед стартом Гран-при Майами