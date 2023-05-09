Ральф Шумахер об «идиотах»-охранниках на Гран-при Майами: «Они так грубо меня оттолкнули, что стало очень больно. Такое случилось впервые за 20 лет»

Теги Ральф Шумахер Джеки Стюарт Мартин Брандл Формула-1 Гран-при Майами контент Авто

Ральф Шумахер остался в недоумении от грубых действий охраны на Гран-при Майами.

Ранее стало известно, что охранники не пускали трехкратного чемпиона «Формулы-1» Джеки Стюарта и комментатора Sky Sports Мартина Брандла к легенде тенниса Роджеру Федереру.

Шумахер, работающий на немецком Sky, рассказал о физическом воздействии со стороны сотрудников, которых назвал «идиотами».

«Охрана так грубо меня оттолкнула, что стало очень больно. Царапины забудутся, но так просто не должно работать. Я ожидаю извинений. Но гораздо важнее сделать так, чтобы подобное не повторялось.

Я сказал в прямом эфире, что они идиоты. И я остаюсь при своем мнении. Мы свяжемся с «Формулой-1» по этому поводу. Такое случилось впервые за более чем 20 лет в «Формуле-1».

Нас [с другим ведущим Петером Харденаке] оттеснили как катком, очень жестко. Это просто неприемлемо. Мы никоим образом не мешали. Стюарды в США действуют неоправданно. Они не разбираются в ситуации и не понимают, как работает взаимодействие в «Формуле-1», – сообщил бывший пилот чемпионата.

Видео: Охрана не пускала Стюарта и Брандла к Федереру для интервью перед стартом Гран-при Майами

8 комментариев

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Jan Vorontsov
Ответ Рнпрл Аари
Возможно кто то вел себя как бог которому все можно...
Ага, и Брандл, и Стюарт, вообще все эти ветераны, замучили бедных несчастных охранников, защищавших от них куда более важных для ф1 людей вроде Федерера.
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hypnotoad94
Узнали)
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Brazy
Ответ Рнпрл Аари
Возможно кто то вел себя как бог которому все можно...
Нет, насколько я понял, у Ральфа претензии к ситуации когда после окончания гонки и интервью надо было на машинах везти гонщиков к подиуму, и все в спешке начали оповещать толпу внутри паддока, чтобы дали дорогу, и их в том числе жестко подвинули. Выглядело со стороны сумбурно и нелепо, честно говоря
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Рнпрл Аари
Возможно кто то вел себя как бог которому все можно...
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Рнпрл Аари
Ответ Jan Vorontsov
Ага, и Брандл, и Стюарт, вообще все эти ветераны, замучили бедных несчастных охранников, защищавших от них куда более важных для ф1 людей вроде Федерера.
Ну в этом случае однозначно охрана перестаралась, ликбез им не провели, но я так и не понял чья это охрана была Федерера или Ф1
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гилберт
Охранники подумали, у нас же гонки, какого черта они лезут к теннисисту? И не пустили Брандла и Стюарта.
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irs118return
ну толкнул в суматохе, зачем так визжать)
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Рнпрл Аари
Ответ Brazy
Нет, насколько я понял, у Ральфа претензии к ситуации когда после окончания гонки и интервью надо было на машинах везти гонщиков к подиуму, и все в спешке начали оповещать толпу внутри паддока, чтобы дали дорогу, и их в том числе жестко подвинули. Выглядело со стороны сумбурно и нелепо, честно говоря
аа, ну сам момент не видел возможно в спешке все так получилось, все же под колесами стоять тоже неочень
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