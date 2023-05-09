Исполнительный директор «Альпин» о Сафнауэре: «Неудачи влияют на запас доверия. Я не буду ждать до конца года, нужно исправить настрой»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси готов к перестановкам в руководстве команды.

После пяти Гран-при «Альпин» занимает шестую позицию в чемпионате с 14 очками.

«Важно признавать ошибки, не повторять их, учиться на них. В этом году много оправданий, что ведет к плохим выступлениями и несовершенной операционной работе.

Мне надо с этим справиться, мне нужны подходящие люди для этой задачи. Важно, чтобы команда понимала, что не я, а они должны это сделать. Это их зона ответственности. Надеюсь, они поставят тот же диагноз. Я четко дам им понять, каков диагноз, а они должны исправить ситуацию», – сообщил Росси.

Босс заявил, что ждет шагов со стороны главы коллектива Отмара Сафнауэра:

«Он несет ответственность за выступления команды, это его работа. От этого факта не убежишь. Отмара наняли для того, чтобы развернуть команду, постоянно добиваться прогресса, как мы делали в первые два сезона – пятое и четвертое [места в Кубке конструкторов].

В прошлом году команда проявляла себя достаточно хорошо, добралась до четвертой позиции, и это самый серьезный шаг вперед за долгое время. Она продемонстрировала большой потенциал. Люди более или менее те же, так что мнение о неспособности сохранить форму не принимаются. Да, есть Отмар и есть остальная команда – Отмар не делает все в одиночку. Но Отмар – главный, ответственность на нем».

Росси ответил на вопрос, сохраняется ли доверие между ним и Сафнауэром, и пригрозил менеджерам «последствиями».

«Доверие возрастает из-за хороших результатов и рушится из-за плохих. Все начинают с каким-то запасом доверия и потом с этим работают. В спорте, в конкурентоспособном мире ты можешь терпеть неудачи до поры до времени. Все видят, идешь ты в верном направлении или нет. Это напрямую влияет на запас доверия. Я бы сказал, что Отмар – очень способный специалист, но перед ним серьезная задача.

Я не собираюсь менять цель по ходу соревнования, чтобы было проще. Команда смогла финишировать на четвертом месте, у нее есть возможности – больше, чем у других. Я хочу, чтобы «Альпин» стала четвертой. Если не получится, это будет неудачей.

Если они потерпят неудачу, выкладываясь на 500 процентов и разворачивая команду, это станет смягчающим обстоятельством, и будущее обещает быть успешным. Если нет, то это бизнес – будут последствия. И я не буду ждать до конца года. Траектория нехорошая. Нужно исправить настрой команды как можно скорее», – заявил исполнительный директор.

Исполнительный директор «Альпин» о первых Гран-при: «Плохо, посредственно, много дилетантства. Место в чемпионате не стоит потраченных ресурсов»