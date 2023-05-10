Алонсо, Ферстаппен и Расселл – в тройке лучших пилотов Гран-при Майами по версии экспертов сайта «Ф-1»
Сайт «Формулы-1» определил сильнейших пилотов Гран-при Майами.
После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.
Лучшим пилотом Гран-при Азербайджана был признан Фернандо Алонсо («Астон Мартин») со средней оценкой 9,6. Второе место занял победитель заезда Макс Ферстаппен («Ред Булл») с 9,0 баллами. Третье место в рейтинге занял Джордж Расселл («Мерседес») с оценкой в 8,8 балла.
Лучшие пилоты Гран-при Майами по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,6
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,0
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,8
4. Кевин Магнуссен («Хаас») – 8,2
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,8
5. Пьер Гасли («Альпин») – 7,8
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,6
7. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,6
9. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,2
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,0
После пяти этапов лидером рейтинга в общем зачете остался Фернандо Алонсо, лишь упрочивший свое преимущество.
Перес – лучший пилот Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1». Ферстаппен и Хэмилтон не попали в топ-3
Пересу напротив завысили из за поула
Гасли +- на своем месте