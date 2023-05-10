Алонсо, Ферстаппен и Расселл – в тройке лучших пилотов Гран-при Майами по версии экспертов сайта «Ф-1»

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Сайт «Формулы-1» определил сильнейших пилотов Гран-при Майами.

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Лучшим пилотом Гран-при Азербайджана был признан Фернандо Алонсо («Астон Мартин») со средней оценкой 9,6. Второе место занял победитель заезда Макс Ферстаппен («Ред Булл») с 9,0 баллами. Третье место в рейтинге занял Джордж Расселл («Мерседес») с оценкой в 8,8 балла.

Лучшие пилоты Гран-при Майами по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,6

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,0

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,8

4. Кевин Магнуссен («Хаас») – 8,2

5. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,8

5. Пьер Гасли («Альпин») – 7,8

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,6

7. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,6

9. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,2

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,0

После пяти этапов лидером рейтинга в общем зачете остался Фернандо Алонсо, лишь упрочивший свое преимущество.

Перес – лучший пилот Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1». Ферстаппен и Хэмилтон не попали в топ-3

4 комментария

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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Что должны были сделать Гасли с Хэмилтоном, чтобы получить оценку выше Переса, с поула проигравшего напарнику, стартовавшего с 9-го места? :)
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Бехруз Каримов
дед свои лиги
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Хрен Винтов
Видимо Хэмилтон должен был выиграть гонку, чтоб попасть в этот рейтинг. Фигня...
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Ihor Soldatkin
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Что должны были сделать Гасли с Хэмилтоном, чтобы получить оценку выше Переса, с поула проигравшего напарнику, стартовавшего с 9-го места? :)
Хэмилтону, как и Ферстаппену, занизили из за квалы
Пересу напротив завысили из за поула
Гасли +- на своем месте
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