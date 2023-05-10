Мартин Брандл: «Норрис будет искать варианты. У «Макларена» есть 18 месяцев, чтобы добиться результата»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о будущем .

В данный момент Норрис связан с «Маклареном» контрактными обязательствами до 2025 года. Однако Брандл уверен, что если британская команда не исправит ситуацию и не войдет в число претендентов на титул в ближайшие годы, Норрис почти наверняка уйдет в другой коллектив.

«Ландо будет искать варианты. Ему нужно это делать, смотреть по сторонам и искать варианты – хотя он связан с «Маклареном» контрактными обязательствами.

Так что да, Ландо проведет в «Макларене» еще какое-то время. При этом и у него самого еще есть время, он еще молод. Но у « » есть 18 месяцев на то, чтобы добиться результата. В противном случае Ландо будет усиленно искать варианты на стороне», – рассказал Брандл.

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