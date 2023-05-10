Мартин Брандл: «Норрис будет искать варианты. У «Макларена» есть 18 месяцев, чтобы добиться результата»

Теги Макларен Мартин Брандл Формула-1 Ландо Норрис Авто

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о будущем Ландо Норриса.

В данный момент Норрис связан с «Маклареном» контрактными обязательствами до 2025 года. Однако Брандл уверен, что если британская команда не исправит ситуацию и не войдет в число претендентов на титул в ближайшие годы, Норрис почти наверняка уйдет в другой коллектив.

«Ландо будет искать варианты. Ему нужно это делать, смотреть по сторонам и искать варианты – хотя он связан с «Маклареном» контрактными обязательствами.

Так что да, Ландо проведет в «Макларене» еще какое-то время. При этом и у него самого еще есть время, он еще молод. Но у «Макларена» есть 18 месяцев на то, чтобы добиться результата. В противном случае Ландо будет усиленно искать варианты на стороне», – рассказал Брандл.

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8 комментариев

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Mortimer1
Будет забавно если Ландо уйдет, а Маки как раз поедут
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Рнпрл Аари
Ладно в Феррари, Леклер в Мерс, Хэм домой...
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Luca di Montezemolo
Идти может быть не куда, но и мак со своими ведрами наверное достал уже, мне тут оптимисты конечно всё пытались представить аргументы что мак поедет относительно скоро, да что то не верится.
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grag68
Ответ Рнпрл Аари
Ладно в Феррари, Леклер в Мерс, Хэм домой...
Хэм лет десять ещё будет гонять. До 33г мерсу все равно ничего не светит))
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Рнпрл Аари
Ответ grag68
Хэм лет десять ещё будет гонять. До 33г мерсу все равно ничего не светит))
10 лет без возможности выиграть титул вряд-ли понравятся ему. А после что будет?
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grag68
Ответ Рнпрл Аари
10 лет без возможности выиграть титул вряд-ли понравятся ему. А после что будет?
Возмет восьмую чашку и останется в мерсе, на посту Лауды, только в черной кепке))
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Рнпрл Аари
Ответ grag68
Возмет восьмую чашку и останется в мерсе, на посту Лауды, только в черной кепке))
Рассел будет сильно против
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grag68
Ответ Рнпрл Аари
Рассел будет сильно против
Тото обещал посодействовать))
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