В «Пирелли» подтвердили ввод новых шин по ходу сезона-2023 – команды смогут протестировать их перед Гран-при Испании

В «Пирелли» подтвердили ввод покрышек новой спецификации, начиная с Гран-при Великобритании. Новые покрышки должны лучше справляться с нагрузками в условиях работы на современных болидах «Формулы-1».

одобрила запрос «Пирелли» и новые шины будут использоваться во всех гонках этого сезона, начиная с этапа на «Сильверстоуне».

При этом команды получат возможность протестировать новые шины во время свободных заездов перед .

«Пирелли» введет новые шины с Гран-при Великобритании (RacingNews365)