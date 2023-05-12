В «Пирелли» подтвердили ввод новых шин по ходу сезона-2023 – команды смогут протестировать их перед Гран-при Испании

Теги Гран-при Испании Гран-при Великобритании ФИА Пирелли Формула-1 регламент Авто

В «Пирелли» подтвердили ввод покрышек новой спецификации, начиная с Гран-при Великобритании. Новые покрышки должны лучше справляться с нагрузками в условиях работы на современных болидах «Формулы-1».

ФИА одобрила запрос «Пирелли» и новые шины будут использоваться во всех гонках этого сезона, начиная с этапа на «Сильверстоуне».

При этом команды получат возможность протестировать новые шины во время свободных заездов перед Гран-при Испании.

«Пирелли» введет новые шины с Гран-при Великобритании (RacingNews365)

1 комментарий

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Niko [Ars]
ещё более неубиваемые шины?
Нееееееееет
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