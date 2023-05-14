Индикар. Палоу выиграл Гран-при Индианаполиса и возглавил чемпионат, О’Уорд – 2-й, Росси – 3-й

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу выиграл Гран-при Индианаполиса.

Большую часть заезда чемпион « » 2021 года боролся с обладателем поул-позиции , однако на заключительной стадии пилот « » опустился на четвертое место. На подиум пробились напарники по « » Пато О’Уорд и , финишировавшие вторым и третьим.

Победа позволила Палоу возглавить чемпионат. Его партнер по команде , занимавший первое место в личном зачете, завершил гонку восьмым, еще один экс-пилот «Формулы-1» (« ») – 11-м.

Испанец стал пятым победителем в пяти гонках « » 2023 года. Палоу набрал 174 очка за сезон, его преследуют О’Уорд (168), Эрикссон (155), Грожан (134) и гонщик « » Скотт Маклоклин (133).

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