Индикар. Палоу выиграл Гран-при Индианаполиса и возглавил чемпионат, О’Уорд – 2-й, Росси – 3-й

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Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу выиграл Гран-при Индианаполиса.

Большую часть заезда чемпион «Индикара» 2021 года боролся с обладателем поул-позиции Кристианом Лундгором, однако на заключительной стадии пилот «Рэйхол-Леттерман» опустился на четвертое место. На подиум пробились напарники по «Макларену» Пато О’Уорд и Александр Росси, финишировавшие вторым и третьим.

Победа позволила Палоу возглавить чемпионат. Его партнер по команде Маркус Эрикссон, занимавший первое место в личном зачете, завершил гонку восьмым, еще один экс-пилот «Формулы-1» Ромен ГрожанАндретти») – 11-м.

Испанец стал пятым победителем в пяти гонках «Индикара» 2023 года. Палоу набрал 174 очка за сезон, его преследуют О’Уорд (168), Эрикссон (155), Грожан (134) и гонщик «Пенске» Скотт Маклоклин (133).

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