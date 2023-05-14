Индикар. Палоу выиграл Гран-при Индианаполиса и возглавил чемпионат, О’Уорд – 2-й, Росси – 3-й
Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу выиграл Гран-при Индианаполиса.
Большую часть заезда чемпион «Индикара» 2021 года боролся с обладателем поул-позиции Кристианом Лундгором, однако на заключительной стадии пилот «Рэйхол-Леттерман» опустился на четвертое место. На подиум пробились напарники по «Макларену» Пато О’Уорд и Александр Росси, финишировавшие вторым и третьим.
Победа позволила Палоу возглавить чемпионат. Его партнер по команде Маркус Эрикссон, занимавший первое место в личном зачете, завершил гонку восьмым, еще один экс-пилот «Формулы-1» Ромен Грожан («Андретти») – 11-м.
Испанец стал пятым победителем в пяти гонках «Индикара» 2023 года. Палоу набрал 174 очка за сезон, его преследуют О’Уорд (168), Эрикссон (155), Грожан (134) и гонщик «Пенске» Скотт Маклоклин (133).
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