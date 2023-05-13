Питер Уиндзор: «Вассер должен был предотвратить ошибки Леклера в Майами. Если Фредди не будет выжимать из Шарля максимум, у «Феррари» большие проблемы»

Теги Гран-при Австралии Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Питер Уиндзор Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Шарль Леклер Фредерик Вассер Гран-при Майами Авто

У Питера Уиндзора возникли вопросы к работе Фредерика Вассера с Шарлем Леклером.

Британский журналист полагает, что руководитель «Феррари» мог лучше подготовить своего пилота к Гран-при Майами. Монегаск принял участие в двух авариях: сначала в практике, потом в квалификации.

«Я оптимистично смотрел на тот факт, что у Шарля Леклера есть связь с Фредди Вассером, настоящим гонщиком. Они должны быть на одной волне. Тем не менее, все пошло наперекосяк. Было ужасно.

Шарль провел ужасный уик-энд в Австралии, в каком-то смысле отыгрался в Баку – очень хороший уик-энд, насколько это возможно в «Феррари» в Баку. Лично я ожидал, что в Майами Шарль выступит примерно так же, и считал, что машина это позволяет.

Он пилотировал сумбурно до двух аварий, и он вылетел дважды в одном и том же месте. Один из инцидентов случился в квалификации, в важный момент – очень непохоже на Шарля.

В стиле Шарля сделать подобное в пятницу, но ошибка в субботу под давлением – Макс Ферстаппен делает пометку – была непростительной.

Мне пришлось пересмотреть свои мысли, потому что, честно говоря, я не считаю, что Фредди Вассер мог позволить такой уик-энд Шарля Леклера. Дал ли он Шарлю самому узнать пределы болида, понимая, что он работает в очень узком окне и есть риск вылета? Либо он сказал Шарлю: «У тебя есть скорость. Если будешь серьезно атаковать, не атакуй там, где это не играет роли. Не атакуй в этих «эсках» перед седьмым поворотом, где ничего не выиграешь».

Сказал ли он такое Шарлю? Не знаю. Хотелось бы верить, что да. Когда такое говорит инженер, Шарль может подумать: «Что ж, ага, он все время так говорит». Если же высказывается Фредди Вассер, другое дело.

Похоже, Фредди этого не сообщил. В таком случае я очень удивлен и слегка разочарован, откровенно говоря, потому что именно это и нужно было сказать Шарлю Леклеру – особенно после вылета в пятницу.

Должен признаться, лично я в целом разочарован взаимодействием Фредди Вассера и Шарля Леклера в Майами и тем, как все сработало, а, точнее, не сработало. Совсем не сработало.

Тем временем Карлос Сайнс снова выступил очень здорово – в этот раз он проявил себя лучше Шарля Леклера. И это вызывает беспокойство. Если Фредди не сделает что-то с Шарлем, не будет выжимать из Шарля максимум гонка за гонкой, у «Феррари» большие проблемы», – высказался Уинзор на своем ютуб-канале.

Питер, ранее работавший менеджером в командах «Формулы-1», поделился мнением о таланте Леклера, а также заявил, что слова босса позволили бы избежать просчетов в Майами:

«Я всегда ставил его в один ряд с Льюисом [Хэмилтоном] и Максом, и, думаю, на его долю выпало гораздо больше политики и всего прочего, личных проблем, чем на долю Льюиса и Макса.

Сейчас он на перепутье, и хотелось бы, чтобы Фредди Вассер помог Шарлю проявлять все свои лучшие качества. Я был шокирован, насколько сумбурно пилотировал Леклер в Майами, и посчитал, что Фредди Вассер должен был предотвратить ошибки. Любому хорошему пилоту нужны хорошие люди вокруг, которые говорили бы, когда атаковать, а когда осторожничать».

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4 комментария

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Incendier Deafening
Сасайнс и хорошо выступил. Ок. Журналист которого можно не читать)
+3
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Luca di Montezemolo
Чёго ? Саинц выступил здорово? Снова здорово ? Мы разный чемпионат смотрим что ли? Иногда удивляет какую чушь несут люди которые должны разбираться в ф1, ну ладно Ральф, Вильнев и всякие джорданы с ними все понятно, но чушь все чаще начинают нести и другие .
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Рнпрл Аари
Как он его должен был подготовить? Сказать мальчик аккуратнее на поворотах? Леклер не первый сезон сам все понимает. Ошибки скорее смесь его азарта и нестабильной машины
+2
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Кирилл Конопельченко
Очередной недоразвитый или переразвитый которого можно даже не читать в следующий раз.
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