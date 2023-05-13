Гельмут Марко: «Де Врис получил желтую карточку. В худшем случае его сменит Лоусон или Иваса, но не Риккардо или Шумахер»

Теги возможные переходы Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Даниэль Риккардо Мик Шумахер Ник де Врис Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

Гельмут Марко прокомментировал потенциальные перестановки в «Альфа Таури».

Советник «Ред Булл» подтвердил, что новичок команды из Фаэнцы Ник де Врис может потерять место. Ранее ряд СМИ сообщил о возможном возвращении на решетку третьего пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо, однако Марко заверил, что такой вариант не обсуждается.

Нику необходимо исправить ситуацию в течение нескольких Гран-при, иначе шанс в «Формуле-1» получит один из молодых пилотов.

«В ближайших трех гонках ничего не произойдет. Мы поговорили с де Врисом, и он согласен, что нужно прибавить. Отставание от напарника Юки Цуноды, который выступает отлично, слишком большое.

Используя футбольную терминологию, Ник получил желтую карточку, но красную – пока нет. Если он прибавит, вопрос смены пилота снимется.

Если все пойдет по худшему сценарию, мы обратимся к пулу юниоров, а конкретно к Лиаму Лоусону и Аюму Ивасе. Риккардо не обсуждается», – заявил Марко.

Менеджер исключил возможность приглашения Мика Шумахера:

«Он в «Мерседесе» и не входит в наши планы. За него несет ответственность Тото Вольфф».

Риккардо может заменить де Вриса в «Альфа Таури», если Ник не прибавит к июню. Даниэль прошел подгонку сиденья (It.motorsport)

Лоусон, а не Риккардо – главный кандидат на место в «Альфа Таури» в случае разрыва с де Врисом (ESPN)

4 комментария

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hypnotoad94
Понимаю, что там так принято, но не слишком жестко? Ведро всё равно никуда не едет
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бндэщ
Цунода с опытом едва управляется с этим ведром. де Врис без опыта пока не может. Что не так? Понятно, что Цунода- так себе ориентир, и Ник не может держаться даже на его уровне, но выводы делать точно рано, нужно откатать весь сезон.
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WINWOLF
Ответ бндэщ
Цунода с опытом едва управляется с этим ведром. де Врис без опыта пока не может. Что не так? Понятно, что Цунода- так себе ориентир, и Ник не может держаться даже на его уровне, но выводы делать точно рано, нужно откатать весь сезон.
Согласен, даже никакому Хартли дали сезон (даже чуть больше), а тут чел всего 5 гонок в ф1 провел.
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Lordk
Ответ бндэщ
Цунода с опытом едва управляется с этим ведром. де Врис без опыта пока не может. Что не так? Понятно, что Цунода- так себе ориентир, и Ник не может держаться даже на его уровне, но выводы делать точно рано, нужно откатать весь сезон.
В Мерсе примерно так и размышляли бы, наверное. Но в РБ считают, что если юниор с первых же гонок не показывает уровень, то нет смысла держать его в команде. Так что вполне ожидаемо, что могут заменить Де Вриса.
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