Гельмут Марко: «Де Врис получил желтую карточку. В худшем случае его сменит Лоусон или Иваса, но не Риккардо или Шумахер»
Гельмут Марко прокомментировал потенциальные перестановки в «Альфа Таури».
Советник «Ред Булл» подтвердил, что новичок команды из Фаэнцы Ник де Врис может потерять место. Ранее ряд СМИ сообщил о возможном возвращении на решетку третьего пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо, однако Марко заверил, что такой вариант не обсуждается.
Нику необходимо исправить ситуацию в течение нескольких Гран-при, иначе шанс в «Формуле-1» получит один из молодых пилотов.
«В ближайших трех гонках ничего не произойдет. Мы поговорили с де Врисом, и он согласен, что нужно прибавить. Отставание от напарника Юки Цуноды, который выступает отлично, слишком большое.
Используя футбольную терминологию, Ник получил желтую карточку, но красную – пока нет. Если он прибавит, вопрос смены пилота снимется.
Если все пойдет по худшему сценарию, мы обратимся к пулу юниоров, а конкретно к Лиаму Лоусону и Аюму Ивасе. Риккардо не обсуждается», – заявил Марко.
Менеджер исключил возможность приглашения Мика Шумахера:
«Он в «Мерседесе» и не входит в наши планы. За него несет ответственность Тото Вольфф».
Риккардо может заменить де Вриса в «Альфа Таури», если Ник не прибавит к июню. Даниэль прошел подгонку сиденья (It.motorsport)
Лоусон, а не Риккардо – главный кандидат на место в «Альфа Таури» в случае разрыва с де Врисом (ESPN)
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