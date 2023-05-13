Гельмут Марко: «Де Врис получил желтую карточку. В худшем случае его сменит Лоусон или Иваса, но не Риккардо или Шумахер»

Гельмут Марко прокомментировал потенциальные перестановки в «Альфа Таури».

Советник «Ред Булл» подтвердил, что новичок команды из Фаэнцы Ник де Врис может потерять место. Ранее ряд СМИ сообщил о возможном возвращении на решетку третьего пилота «Ред Булл» , однако Марко заверил, что такой вариант не обсуждается.

Нику необходимо исправить ситуацию в течение нескольких Гран-при, иначе шанс в «Формуле-1» получит один из молодых пилотов.

«В ближайших трех гонках ничего не произойдет. Мы поговорили с де Врисом, и он согласен, что нужно прибавить. Отставание от напарника , который выступает отлично, слишком большое.

Используя футбольную терминологию, Ник получил желтую карточку, но красную – пока нет. Если он прибавит, вопрос смены пилота снимется.

Если все пойдет по худшему сценарию, мы обратимся к пулу юниоров, а конкретно к и Аюму Ивасе. Риккардо не обсуждается», – заявил .

Менеджер исключил возможность приглашения Мика Шумахера:

«Он в «Мерседесе» и не входит в наши планы. За него несет ответственность Тото Вольфф».

Риккардо может заменить де Вриса в «Альфа Таури», если Ник не прибавит к июню. Даниэль прошел подгонку сиденья (It.motorsport)

Лоусон, а не Риккардо – главный кандидат на место в «Альфа Таури» в случае разрыва с де Врисом (ESPN)