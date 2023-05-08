Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Майами-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Майами
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 119 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 105
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 75
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 56
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 44
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 40
7. Шарль Леклер («Феррари») – 34
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 27
9. Ландо Норрис («Макларен») – 10
10. Пьер Гасли («Альпин») – 8
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
12. Эстебан Окон («Альпин») – 6
13. Оскар Пиастри («Макларен») – 4
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 2
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
18. Алекс Албон («Уильямс») – 1
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 224 очка
2. «Астон Мартин» – 102
3. «Мерседес» – 96
4. «Феррари» – 78
5. «Макларен» – 14
6. «Альпин» – 14
7. «Хаас» – 8
8. «Альфа Ромео» – 6
9. «Альфа Таури» – 2
10. «Уильямс» – 1
Гран-при Майами-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й
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Другое дело, что чемпионат все сильнее скатывается в никуда.
Перес не отрицает, что отрезок на медиуме был никакой, но все выглядело так, будто бы они ездили на разных машинах. Неужели Макс настолько быстр.
Алонсо уже и Феррари в легкую катает.
Стролл провалил квалу и так ничего не исправил в гонке. Так не годится вообще для борьбы в КК.
Ну и Феррари. Провал полный конечно.
МАКС МАКС МАКС СУПЕР МАКС МАКС СУПЕР СУПЕР МАКС
Еще очень порадовал момент с Мерседес, когда Хэмильтону сказали что они вольны бороться с Расселом. Это когда Рассел на свежей резине и Хэмильтону еще заезжать. Слава богу Хэмильтон адекватно отреагировал и просто пропустил и видно что лучше стратегов воспринимает реальность. А так ведь эти «стратеги» могли устроить борьбу там где ее рядом нет, уж лучше бы вообще сидели молча и не мешали.
На что Хэмильтон ответил: "Он может проехать. Я не буду оттормаживать его".
Вся борьба свелась к "новые шины обгоняют старые" в большинстве своем. Пара СК всегда украшают гонку.
Макс всегда был быстр. В какой момент он научился настолько филигранно работать с резиной? Это всегда умел Хэм, Себ или тот же Алонсо, окей. Чеко всегда был мастером по работе с шинами. И тут Макс резко всех превзошел? Я куда больше поверю, что мексиканцу просто приглушили машину в угоду приме.
Феррари все в легкую катают. Алонсо, Расселл, Хэм (если речь о сопоставимых командах). Может и Стролл бы катал, но он там от жизни кайфует, ему не до этого.
"Ездит" - правильно сказано. Пока другие гоняются, он ездит (в целом, Шарль тоже).
На соседней ветке уже закинул конспирологическую теорию, что Пересу не выкручивали движок, а Максу его во всю просто. Перес бы почувствовал, что с машиной что-то не так.
У Феррари еще и Сайнс ездит. Он сегодня не должен был пускать Рассела так-то. Допустил ошибку видимо при атаке на Алонсо, она просто не попала в эфир. Откатился назад за Окона и обгонял его вновь. Потерял кучу времени, которого и не хватило. Про +5 секунд на пите вообще молчу.