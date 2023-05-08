Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Майами-2023

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Майами
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 119 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 105
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 75
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 56
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 44
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 40
7. Шарль Леклер («Феррари») – 34
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 27
9. Ландо Норрис («Макларен») – 10
10. Пьер Гасли («Альпин») – 8
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
12. Эстебан Окон («Альпин») – 6
13. Оскар Пиастри («Макларен») – 4
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 2
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
18. Алекс Албон («Уильямс») – 1
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 224 очка
2. «Астон Мартин» – 102
3. «Мерседес» – 96
4. «Феррари» – 78
5. «Макларен» – 14
6. «Альпин» – 14
7. «Хаас» – 8
8. «Альфа Ромео» – 6
9. «Альфа Таури» – 2
10. «Уильямс» – 1
 

Гран-при Майами-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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30 комментариев

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medved007
РБ конечно в другой лиге. они могут вообще не заниматься развитием, а полностью сфокусироваться на след сезоне. и никакой штраф по аэротрубе тут не покажет влияния
+14
0
+14
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Grigpar
Гонка добротная. Борьба была.
Другое дело, что чемпионат все сильнее скатывается в никуда.
Перес не отрицает, что отрезок на медиуме был никакой, но все выглядело так, будто бы они ездили на разных машинах. Неужели Макс настолько быстр.
Алонсо уже и Феррари в легкую катает.
Стролл провалил квалу и так ничего не исправил в гонке. Так не годится вообще для борьбы в КК.

Ну и Феррари. Провал полный конечно.
+11
-2
+9
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artembabich666
Тот случай, когда можно абсолютно неиронично написать классическое
МАКС МАКС МАКС СУПЕР МАКС МАКС СУПЕР СУПЕР МАКС
+15
-7
+8
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Александр Деев
Очень показательная гонка для всех кто ожидает интригу в ЧМ. Перес едет на медиуме, потом на свежем харде и Ферстаппен который стартовал девятым после питстопа выезжает в 1.5 сек. позади. Смешнее было бы только если бы он выехал впереди. Вот не может быть борьбы за титул с такой разницей в уровне пилотов.
Еще очень порадовал момент с Мерседес, когда Хэмильтону сказали что они вольны бороться с Расселом. Это когда Рассел на свежей резине и Хэмильтону еще заезжать. Слава богу Хэмильтон адекватно отреагировал и просто пропустил и видно что лучше стратегов воспринимает реальность. А так ведь эти «стратеги» могли устроить борьбу там где ее рядом нет, уж лучше бы вообще сидели молча и не мешали.
+8
-1
+7
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Совесть Черданцева
Мерседес - команда наоборот. Когда надо не едут, когда не надо - едут. РБ едут сами с собой, в остальном думал, что будет хуже. Ждём теперь Имолу
+6
0
+6
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Зубы Дзюбы
Ответ Александр Деев
Очень показательная гонка для всех кто ожидает интригу в ЧМ. Перес едет на медиуме, потом на свежем харде и Ферстаппен который стартовал девятым после питстопа выезжает в 1.5 сек. позади. Смешнее было бы только если бы он выехал впереди. Вот не может быть борьбы за титул с такой разницей в уровне пилотов. Еще очень порадовал момент с Мерседес, когда Хэмильтону сказали что они вольны бороться с Расселом. Это когда Рассел на свежей резине и Хэмильтону еще заезжать. Слава богу Хэмильтон адекватно отреагировал и просто пропустил и видно что лучше стратегов воспринимает реальность. А так ведь эти «стратеги» могли устроить борьбу там где ее рядом нет, уж лучше бы вообще сидели молча и не мешали.
Хэмильтону не так сказали. Ему непрозрачно намекнули что его соперник не рассел, а окон
+5
0
+5
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Grigpar
Ответ Gnider
Вот вместо Стролла бы например Гасли в АстонМартин
И ничего бы не изменилось. :))
+5
-1
+4
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Xosrov Namazov
Алонсо тащит Астон.
+5
-1
+4
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Андрей Астахов
Через 3-4 гонки Ред Булл обеспечит победу в КК ?)))
+3
0
+3
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pan_admiral
Ответ Gnider
Вот вместо Стролла бы например Гасли в АстонМартин
Стролл посильнее
+3
-1
+2
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Grigpar
Ответ Александр Деев
Смотрел на ВК трасляцию у Станиславского, он перевел именно так. Есть оригинал?
Хэмильтону сказали, что: "Рассел позади на 1.1. Мы не гоняемся с ним. Нашей целью является Окон. Давай вы не будете сдерживать друг друга".
На что Хэмильтон ответил: "Он может проехать. Я не буду оттормаживать его".
+2
0
+2
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arspurs9
Ответ Grigpar
Гонка добротная. Борьба была. Другое дело, что чемпионат все сильнее скатывается в никуда. Перес не отрицает, что отрезок на медиуме был никакой, но все выглядело так, будто бы они ездили на разных машинах. Неужели Макс настолько быстр. Алонсо уже и Феррари в легкую катает. Стролл провалил квалу и так ничего не исправил в гонке. Так не годится вообще для борьбы в КК. Ну и Феррари. Провал полный конечно.
Гонка средняя.
Вся борьба свелась к "новые шины обгоняют старые" в большинстве своем. Пара СК всегда украшают гонку.

Макс всегда был быстр. В какой момент он научился настолько филигранно работать с резиной? Это всегда умел Хэм, Себ или тот же Алонсо, окей. Чеко всегда был мастером по работе с шинами. И тут Макс резко всех превзошел? Я куда больше поверю, что мексиканцу просто приглушили машину в угоду приме.

Феррари все в легкую катают. Алонсо, Расселл, Хэм (если речь о сопоставимых командах). Может и Стролл бы катал, но он там от жизни кайфует, ему не до этого.
+4
-2
+2
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Grigpar
Ответ Александр Деев
Очень показательная гонка для всех кто ожидает интригу в ЧМ. Перес едет на медиуме, потом на свежем харде и Ферстаппен который стартовал девятым после питстопа выезжает в 1.5 сек. позади. Смешнее было бы только если бы он выехал впереди. Вот не может быть борьбы за титул с такой разницей в уровне пилотов. Еще очень порадовал момент с Мерседес, когда Хэмильтону сказали что они вольны бороться с Расселом. Это когда Рассел на свежей резине и Хэмильтону еще заезжать. Слава богу Хэмильтон адекватно отреагировал и просто пропустил и видно что лучше стратегов воспринимает реальность. А так ведь эти «стратеги» могли устроить борьбу там где ее рядом нет, уж лучше бы вообще сидели молча и не мешали.
Вообще стратеги как бы и сказали Льюису, что бы он пропустил. Нетривиально только. Борьбы там не могло быть. Незачем. Описанного тобой не было в эфире.
+3
-1
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бндэщ
вот было бы неплохо, если бы Ланс Строил тоже как то поучаствовал в чемпионате с точки зрения КК. Астону явно не хватает второй машины.
+1
0
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_Nibelungen_
Леклер разочаровывает. Он нестабилен, постоянно влетает в стену, плохо работает с шинами. Неспроста он по очкам уступает улитке Сайнсу, прямо как в 2021. Единственное где он действительно хорош — в квалификации.
+1
0
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Алексей Гусев
Ответ Александр Деев
Очень показательная гонка для всех кто ожидает интригу в ЧМ. Перес едет на медиуме, потом на свежем харде и Ферстаппен который стартовал девятым после питстопа выезжает в 1.5 сек. позади. Смешнее было бы только если бы он выехал впереди. Вот не может быть борьбы за титул с такой разницей в уровне пилотов. Еще очень порадовал момент с Мерседес, когда Хэмильтону сказали что они вольны бороться с Расселом. Это когда Рассел на свежей резине и Хэмильтону еще заезжать. Слава богу Хэмильтон адекватно отреагировал и просто пропустил и видно что лучше стратегов воспринимает реальность. А так ведь эти «стратеги» могли устроить борьбу там где ее рядом нет, уж лучше бы вообще сидели молча и не мешали.
самое веселое, Чеко 2.2 пит, Макс 3.1 и в итоге разница после пита 1.2-1.5 после Питстопа.
+1
0
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Александр Деев
Ответ Grigpar
Вообще стратеги как бы и сказали Льюису, что бы он пропустил. Нетривиально только. Борьбы там не могло быть. Незачем. Описанного тобой не было в эфире.
Смотрел на ВК трасляцию у Станиславского, он перевел именно так. Есть оригинал?
+2
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general main
Ответ Александр Деев
Смотрел на ВК трасляцию у Станиславского, он перевел именно так. Есть оригинал?
Нашел кого смотреть. Каждую гонку он ошибается и лютую х ❌ несет
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Rangawe
Если Мерседес серьёзней с новинками перед Европой поработают, то могут АМ сдвинуть (с такимто сыном)
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Александр Деев
Очень показательная гонка для всех кто ожидает интригу в ЧМ. Перес едет на медиуме, потом на свежем харде и Ферстаппен который стартовал девятым после питстопа выезжает в 1.5 сек. позади. Смешнее было бы только если бы он выехал впереди. Вот не может быть борьбы за титул с такой разницей в уровне пилотов. Еще очень порадовал момент с Мерседес, когда Хэмильтону сказали что они вольны бороться с Расселом. Это когда Рассел на свежей резине и Хэмильтону еще заезжать. Слава богу Хэмильтон адекватно отреагировал и просто пропустил и видно что лучше стратегов воспринимает реальность. А так ведь эти «стратеги» могли устроить борьбу там где ее рядом нет, уж лучше бы вообще сидели молча и не мешали.
Мне кажется всё дело в медиуме. Как показала гонка, будь у Переса на первом отрезке Хард, он смог бы намного дольше ехать первый отрезок без большой потери темпа, плюс у него с Максом была одинаковая стратегия.
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Gnider
Вот вместо Стролла бы например Гасли в АстонМартин
+1
-1
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Листок яблони
Ответ Совесть Черданцева
Мерседес - команда наоборот. Когда надо не едут, когда не надо - едут. РБ едут сами с собой, в остальном думал, что будет хуже. Ждём теперь Имолу
В Имоле Формула-3 и пилот Никита Бедрин. Наконец-то наш талант покажет свои способности!
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arspurs9
Ответ Grigpar
Ну так добротная это и есть средняя. :)) На соседней ветке уже закинул конспирологическую теорию, что Пересу не выкручивали движок, а Максу его во всю просто. Перес бы почувствовал, что с машиной что-то не так. У Феррари еще и Сайнс ездит. Он сегодня не должен был пускать Рассела так-то. Допустил ошибку видимо при атаке на Алонсо, она просто не попала в эфир. Откатился назад за Окона и обгонял его вновь. Потерял кучу времени, которого и не хватило. Про +5 секунд на пите вообще молчу.
Вполне могли и Максу выкрутить. Очевидно, что у РБ он работает не во всю, им это не надо. Суть не меняется от этого. Выглядит не как поражение Чеко на трассе, а как просто поражение его болида в гараже, "за ширмой".

"Ездит" - правильно сказано. Пока другие гоняются, он ездит (в целом, Шарль тоже).
+2
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Grigpar
Ответ arspurs9
Гонка средняя. Вся борьба свелась к "новые шины обгоняют старые" в большинстве своем. Пара СК всегда украшают гонку. Макс всегда был быстр. В какой момент он научился настолько филигранно работать с резиной? Это всегда умел Хэм, Себ или тот же Алонсо, окей. Чеко всегда был мастером по работе с шинами. И тут Макс резко всех превзошел? Я куда больше поверю, что мексиканцу просто приглушили машину в угоду приме. Феррари все в легкую катают. Алонсо, Расселл, Хэм (если речь о сопоставимых командах). Может и Стролл бы катал, но он там от жизни кайфует, ему не до этого.
Ну так добротная это и есть средняя. :))

На соседней ветке уже закинул конспирологическую теорию, что Пересу не выкручивали движок, а Максу его во всю просто. Перес бы почувствовал, что с машиной что-то не так.

У Феррари еще и Сайнс ездит. Он сегодня не должен был пускать Рассела так-то. Допустил ошибку видимо при атаке на Алонсо, она просто не попала в эфир. Откатился назад за Окона и обгонял его вновь. Потерял кучу времени, которого и не хватило. Про +5 секунд на пите вообще молчу.
0
0
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Grigpar
Ответ Фанат спорта01
ну Окон с Гасли всё же сильнее Стролла. Хотя бы в 6 лучших попали бы на нынешнем астоне.
Да это еще большой вопрос сильнее ли они его. Темп у них - всех строих, примерно одинаковый - середняковый. Правда Стролл сейчас нестабильный вообще.
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