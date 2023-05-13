MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл спринт, Биндер – 2-й, Баньяя – 3-й
Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу в спринте на Гран-при Франции MotoGP.
Вторым финишировал представитель «КТМ» Брэд Биндер, в то время как его напарник Джек Миллер упал. За третье место боролись гонщик «Дукати» Франческо Баньяя и вернувшийся после травмы Марк Маркес из «Хонды» – быстрее оказался действующий чемпион, а его испанский коллега опустился на пятую строчку.
Неудачно завершился заезд для чемпиона сезона-2021 Фабио Куартараро – гонщик «Ямахи», прорывавшийся с 13-й стартовой позиции, вылетел за пределы трассы.
Гран-при Франции
Трасса Бугатти, Ле-Ман
13 мая 2023 года
Спринт
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 13 кругов
2. Брэд Биндер («КТМ») +1,840
3. Франческо Баньяя («Дукати») +2,632
4. Лука Марини («ВР46») +3,418
5. Марк Маркес («Хонда») +3,541
6. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +4,483
7. Марко Беццекки («ВР46») +5,224
8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +6,359
9. Маверик Виньялес («Априлия») +8,336
10. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +9,439
11. Алекс Ринс («ЛЧР Хонда») +12,388
12. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +14,125
13. Франко Морбиделли («Ямаха») +15,121
14. Хоан Мир («Хонда») +15,383
15. Алекс Маркес («Грезини») +15,591
16. Данило Петруччи («Дукати») +19,415
17. Лоренцо Савадори («РНФ») +26,992
Сошли:
Фабио Куартараро («Ямаха»)
Йонас Фольгер («Гасгас»)
Аугусто Фернандес («Гасгас»)
Джек Миллер («КТМ»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Франческо Баньяя – 94 очка
2. Брэд Биндер – 71
3. Марко Беццекки – 68
4. Хорхе Мартин – 60
5. Лука Марини – 54
MotoGP. Гран-при Франции. Баньяя выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Марини – 3-й
MotoGP. Маркес вернется на Гран-при Франции – гонщик из-за травмы пропустил три этапа
Мартина с возвращением. Ну а биндер такими темпами, может потрепать нервы номеру уно)