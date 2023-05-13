MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл спринт, Биндер – 2-й, Баньяя – 3-й

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу в спринте на Гран-при Франции MotoGP.

Вторым финишировал представитель «КТМ» Брэд Биндер, в то время как его напарник Джек Миллер упал. За третье место боролись гонщик «Дукати» Франческо Баньяя и вернувшийся после травмы Марк Маркес из «Хонды» – быстрее оказался действующий чемпион, а его испанский коллега опустился на пятую строчку.

Неудачно завершился заезд для чемпиона сезона-2021 Фабио Куартараро – гонщик «Ямахи», прорывавшийся с 13-й стартовой позиции, вылетел за пределы трассы.

Гран-при Франции

Трасса Бугатти, Ле-Ман

13 мая 2023 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 13 кругов

2. Брэд Биндер («КТМ») +1,840

3. Франческо Баньяя («Дукати») +2,632

4. Лука Марини («ВР46») +3,418

5. Марк Маркес («Хонда») +3,541

6. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +4,483

7. Марко Беццекки («ВР46») +5,224

8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +6,359

9. Маверик Виньялес («Априлия») +8,336

10. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +9,439

11. Алекс Ринс («ЛЧР Хонда») +12,388

12. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +14,125

13. Франко Морбиделли («Ямаха») +15,121

14. Хоан Мир («Хонда») +15,383

15. Алекс Маркес («Грезини») +15,591

16. Данило Петруччи («Дукати») +19,415

17. Лоренцо Савадори («РНФ») +26,992

Сошли:

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Йонас Фольгер («Гасгас»)

Аугусто Фернандес («Гасгас»)

Джек Миллер («КТМ»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 94 очка

2. Брэд Биндер – 71

3. Марко Беццекки – 68

4. Хорхе Мартин – 60

5. Лука Марини – 54

MotoGP. Гран-при Франции. Баньяя выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Марини – 3-й

MotoGP. Маркес вернется на Гран-при Франции – гонщик из-за травмы пропустил три этапа