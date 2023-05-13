MotoGP. Гран-при Франции. Баньяя выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Марини – 3-й
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию к Гран-при Франции MotoGP.
Вернувшийся после травмы Марк Маркес («Хонда») был близок к тому, чтобы завоевать второй поул во второй для себя квалификации сезона, однако действующий чемпион и лидер сезона опередил его в заключительной попытке. Третье время показал пилот «ВР46» Лука Марини, а представитель «Априлии» Алеш Эспаргаро закончил сессию в гравии.
Чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро из «Ямахи» не пробился в решающую часть квалификации и стартует 13-м.
Гран-при Франции
Трасса Бугатти, Ле-Ман
13 мая 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.30,705
2. Марк Маркес («Хонда») +0,058
3. Лука Марини («ВР46») +0,137
4. Джек Миллер («КТМ») +0,279
5. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,318
6. Маверик Виньялес («Априлия») +0,415
7. Марко Беццекки («ВР46») +0,468
8. Алекс Маркес («Грезини») +0,570
9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,593
10. Брэд Биндер («КТМ») +0,740
11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,818
12. Аугусто Фернандес («Гасгас») +0,891
13. Фабио Куартараро («Ямаха») – не прошел во второй сегмент
MotoGP. Маркес вернется на Гран-при Франции – гонщик из-за травмы пропустил три этапа
Удачи в гонках.