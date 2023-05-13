MotoGP. Гран-при Франции. Баньяя выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Марини – 3-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию к Гран-при Франции MotoGP.

Вернувшийся после травмы Марк Маркес («Хонда») был близок к тому, чтобы завоевать второй поул во второй для себя квалификации сезона, однако действующий чемпион и лидер сезона опередил его в заключительной попытке. Третье время показал пилот «ВР46» Лука Марини, а представитель «Априлии» Алеш Эспаргаро закончил сессию в гравии.

Чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро из «Ямахи» не пробился в решающую часть квалификации и стартует 13-м.

Гран-при Франции

Трасса Бугатти, Ле-Ман

13 мая 2023 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.30,705

2. Марк Маркес («Хонда») +0,058

3. Лука Марини («ВР46») +0,137

4. Джек Миллер («КТМ») +0,279

5. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,318

6. Маверик Виньялес («Априлия») +0,415

7. Марко Беццекки («ВР46») +0,468

8. Алекс Маркес («Грезини») +0,570

9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,593

10. Брэд Биндер («КТМ») +0,740

11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,818

12. Аугусто Фернандес («Гасгас») +0,891

13. Фабио Куартараро («Ямаха») – не прошел во второй сегмент

MotoGP. Маркес вернется на Гран-при Франции – гонщик из-за травмы пропустил три этапа