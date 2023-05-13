MotoGP. Гран-при Франции. Баньяя выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Марини – 3-й

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Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию к Гран-при Франции MotoGP.

Вернувшийся после травмы Марк Маркес («Хонда») был близок к тому, чтобы завоевать второй поул во второй для себя квалификации сезона, однако действующий чемпион и лидер сезона опередил его в заключительной попытке. Третье время показал пилот «ВР46» Лука Марини, а представитель «Априлии» Алеш Эспаргаро закончил сессию в гравии.

Чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро из «Ямахи» не пробился в решающую часть квалификации и стартует 13-м.

Гран-при Франции
Трасса Бугатти, Ле-Ман
13 мая 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.30,705
2. Марк Маркес («Хонда») +0,058
3. Лука Марини («ВР46») +0,137
4. Джек Миллер («КТМ») +0,279
5. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,318
6. Маверик Виньялес («Априлия») +0,415
7. Марко Беццекки («ВР46») +0,468
8. Алекс Маркес («Грезини») +0,570
9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,593
10. Брэд Биндер («КТМ») +0,740
11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,818
12. Аугусто Фернандес («Гасгас») +0,891
13. Фабио Куартараро («Ямаха») – не прошел во второй сегмент
 

MotoGP. Маркес вернется на Гран-при Франции – гонщик из-за травмы пропустил три этапа

4 комментария

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M93
Маркес всё-таки это Маркес. Как бы не ломался, на каком бы ведре не ехал, все равно пытается выжать максимум из байка. После длительного отсутствия почти взял поул при том, что он не то одна Хонда в Q2, он единственный из всех кто японских байках.
Удачи в гонках.
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Luca di Montezemolo
Это все конечно хорошо, я про маркеса, но на одном круге можно забожить, и тормозить максимально поздно, сильно рискуя, потому что только там можно отыграть что теряешь на разгонах и прямых, но в гонке это гораздо сложнее и риски упасть намного выше, а тошнить маркес не привык.
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Haile Selassie
Ответ Luca di Montezemolo
Это все конечно хорошо, я про маркеса, но на одном круге можно забожить, и тормозить максимально поздно, сильно рискуя, потому что только там можно отыграть что теряешь на разгонах и прямых, но в гонке это гораздо сложнее и риски упасть намного выше, а тошнить маркес не привык.
Посмотрим, он вроде был доволен новым шасси от Калекс, мб приедет на подиум)
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Luca di Montezemolo
Ответ Haile Selassie
Посмотрим, он вроде был доволен новым шасси от Калекс, мб приедет на подиум)
Оно не решает проблем с разгоном и прямыми( о чем маркес сам сказал вчера), но да видимо лучше хондовского, японцы вообще сливаются, что хонда , что ямаха.
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