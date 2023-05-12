Бинотто отказался от предложения «Альпин» (Formu1a.uno)

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр может покинуть свой пост в обозримом будущем.

Как сообщает итальянское издание Formu1a.uno, исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси недоволен выступлениями команды в нынешнем сезоне и рассматривает варианты приглашения других специалистов на замену Сафнауэру.

Росси считает, что минимальной целью «Альпин» в этом сезоне должно быть четвертое место в Кубке конструкторов, однако в данный момент, учитывая прогресс «Астон Мартин», достижение данной цели кажется крайне маловероятным.

Как сообщается, Росси уже обращался с предложением работы к бывшему руководителю «Феррари» . Однако тот отверг предложение «Альпин».

В то же время наиболее вероятным кандидатом на должность нового руководителя «Альпин», как ранее сообщал Джо Сейвард, считается , который уже возглавлял команду в 2010-2014 годах, когда та выступала в «Ф-1» под марками «Лотуса» и «Рено».

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