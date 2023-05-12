Бинотто отказался от предложения «Альпин» (Formu1a.uno)

Теги Формула-1 Эрик Булье Отмар Сафнауэр Маттиа Бинотто Альпин Лоран Росси Авто

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр может покинуть свой пост в обозримом будущем.

Как сообщает итальянское издание Formu1a.uno, исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси недоволен выступлениями команды в нынешнем сезоне и рассматривает варианты приглашения других специалистов на замену Сафнауэру.

Росси считает, что минимальной целью «Альпин» в этом сезоне должно быть четвертое место в Кубке конструкторов, однако в данный момент, учитывая прогресс «Астон Мартин», достижение данной цели кажется крайне маловероятным.

Как сообщается, Росси уже обращался с предложением работы к бывшему руководителю «Феррари» Маттиа Бинотто. Однако тот отверг предложение «Альпин».

В то же время наиболее вероятным кандидатом на должность нового руководителя «Альпин», как ранее сообщал Джо Сейвард, считается Эрик Булье, который уже возглавлял команду в 2010-2014 годах, когда та выступала в «Ф-1» под марками «Лотуса» и «Рено».

Джо Сейвард: «Ходят слухи о Булье в «Альпин»

7 комментариев

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Vano32rus
Бинотто отличный выбор, команде клоунов нужен главарь
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Великий Алонсо
Ахахах, Булье 🤣🤣🤣🤣. Удачки Альпину 😂😂😂😂
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kotopandych
Ответ Lordk
Да что там такого проклятого в Альпин, что Бинотто отказался от предложения?
Бинотто хочет делать из команды клоунов. Естественно на готовое он идти не хочет.
+5
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Lordk
Да что там такого проклятого в Альпин, что Бинотто отказался от предложения?
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AgipTm
рено-альпин гиблая команда...они почти не вкладываются в проект...нет ощущения, что это команда автопроизводитель, у них всегда все через одно место..правильно сделал, что отказался..
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Lordk
Ответ kotopandych
Бинотто хочет делать из команды клоунов. Естественно на готовое он идти не хочет.
Да блин, странная претензия к Бинотто. Как будто он пришел в Мерс и оставил Феррари.
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